The Toxic Avenger, la recensione: quando l'idiozia è tanto liberatoria

Macon Blair rifà il film più famoso della Troma: sono passati quarant'anni e si sentono tutti, com'è giusto che sia. La recensione di The Toxic Avenger di Federico Gironi.

Il Toxic Avenger originale, quello del 1984, è forse il miglior film della Troma - ammesso e non concesso che abbia senso pensare a un “miglior film” di questa casa di produzione diventata epitome del trash e del cattivo gusto sotto il segno della tripletta gore, tette e risate - ma di certo è il più celebre. Possibilissimo, peraltro, anzi perfino assai probabile che la stragrande maggioranza di chi andrà a vedere questo nuovo Toxic Avenger non abbia mai visto, ma forse nemmeno sentito nominare, il primo.

E quindi sarebbe qui un po’ inutile stare a sottolineare se e come e quanto questo nuovo film possa o non possa aver tradito lo spirito dell’originale, che comunque era soprattutto - per farla breve - una acidissimo, demenziale e sovversivo attacco all’edonismo e all’individualismo degli anni Ottanta. Più utile, forse, sottolineare come di quella trifecta della Troma, oggi, siano rimasti solo due elementi, mentre il terzo, il sesso, l’erotismo, o semplicemente il nudo, sia sostanzialmente evaporato.

D’altronde, sono cambiati i tempi, e sappiamo tutti benissimo che viviamo anni assai più moralisti e censori, su certi argomenti, di quanto non fosse in precedenza.

I tempi sono cambiati, sono passati quarant’anni, il mondo e il cinema si sono evoluti (non necessariamente in meglio), e tutto quello che troviamo in questo nuovo Toxic Avenger è frutto di quell’evoluzione.

Per esempio: al posto dei bulli sadici, quasi dei Patrick Bateman dementi e demenziali, un non tanto più brillante CEO di una azienda parafarmaceutica, che sparge tumori come fossero caramelle grazie ai prodotti che vende e ai rifiuti (tossici, ovviamente) che produce. E allora Eat the rich anche qui, in qualche modo, con la rivincita di eroe proletarissimo su quello che era il suo datore di lavoro nonché causa di tutti i suoi mali: al passo coi tempi, appunto.

Stare al passo coi tempi sembra anche la motivazione dietro la scelta d’inserire una sottotrama familiare del protagonista che magari non è proprio del tutto melensa, e che tutto sommato non si sposa nemmeno malissimo col resto del film, ma che ne tradisce un po’ lo spirito più anarchico. Ma, appunto, i tempi sono cambiati, i film devono soddisfare certi criteri e rispettare certi paletti, specie se a produrti non è più (solo) la Troma, ma quella mini-major che è la Legendary.

I tempi sono cambiati, e non è strano, anzi in fondo del tutto logico, che Macon Blair in questo film abbia pure preso in considerazione - pur rivedendo livelli, aspirazioni e scale produttive, per non parlare del taglio e del punto di vista - tutto quel che è successo dalla nascita dei moderni cinecomic a oggi.

Ma in fondo, nemmeno tutto questo importa più di tanto.

Quel che importa è che, quale che sia la sua backstory, anche questo Vendicatore Tossico finisca con lo strappare arti, sbudellare ventri e far esplodere crani. Importa che Macon Blair, pur protetto dalla copertina di Linus di qualche sottotrama di troppo, e di qualche messaggio buonista di troppo (lo pseudo Riff Raff interpretato da Elijah Wood ne è tardivo ma puntuale esempio), abbia avuto la voglia e la sregolatezza di girare, oggi, un film davvero libero di essere stupido e a volte perfino quasi demenziale, di abbracciare il gore come una volta, e di provare davvero, con tutti i suoi limiti, a realizzare un film di serie B in un’era in cui la serie B, quella vera, è sostanzialmente scomparsa dai radar: cooptata dall’alto da un lato, incattivita e incupita dall’ultra indipendenza nichilista dall’altro.

Se si accetta tutto questo, come il fatto che anche il film di Blair, tutto sommato, vive di un piccolo grande controllo dall’altro, ecco che allora The Toxic Avenger può essere un film divertente e perfino un po’ liberatorio nella sua deliberata e disimpegnata idiozia.