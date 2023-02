Un'allegoria sospesa in un tempo post apocalittico sulle discriminazioni e i drammi di oggi. The survival of kindness dell'australiano Rolf De Heer è il viaggio di una donna nera da una gabbia nel deserto lungo fiumi boschi e città. La recensione di Mauro Donzelli del film.

Il deserto lo ha raccontato da molte prospettive diverse, l’australiano (olandese di nascita) Rolf De Heer. In particolare l’outback di quelle parti, implacabile e casa da secoli per i nativi, gli aborigeni, le cui “tracce”, ha seguito e indagato - per esempio in quello che è forse il suo film migliore, The Tracker - più volte e con alterne fortune. Sulla comunicazione fra natura selvaggia e urbanizzazione ha costruito varie storie, arrivando alla conclusione più estrema di ambientare la morte dell’umanità, con qualche disperato superstite e sparuti animali striscianti, in The survival of kindness.

Questa volta, a quasi dieci anni di distanza da un altro racconto con protagonista un aborigeno, Charlie’s Country, con il suo attore feticcio, David Gulpilil, da poco scomparso, rende quello scenario a lui così caro ancora più astratto, sospeso nel tempo e nello spazio, un paesaggio fra miniere abbandonate e paesi fantasma, lavoro coatto e regimi liberticidi ormai putrescenti. Una (ir)realtà post apocalittica, quella in cui una donna nera, senza nome, viene abbandonata da aguzzini con maschera - un virus pestilenziale ha decimato l’umanità? - proprio nel mezzo del deserto. Chiusa in una gabbia, a morire di fame e sete, oltre che per il caldo.

Un’ignota e silenziosa donna, in un film in cui non si parla mai, se non con qualche mugugno o parola in una lingua sconosciuta. Una sorta di rappresentante esemplare che De Heer utilizza per mettere in scena, con ambizione e senza concessioni allo spettatore, il percorso sempre pieno di ostacoli, partendo da una posizione di svantaggio se non disperata, da parte delle tante minoranze del mondo. Ispirato al movimento Black Lives Matter, parole sue, ma potremmo allargare il discorso a ogni forma di migranti, questo racconto in viaggio - iniziatico e definitivo allo stesso tempo - è un'avventura arcaica, tinta di eroismo tragico, fra persecuzione e peste, natura estrema, montagne quasi ascetiche, senza però avvicinare neanche per sbaglio una spiritualità, finendo poi respinta con (ulteriori) perdite, quantomeno gli scarponi, nella città popolata dei pochi rimasugli terreni in un universo in decomposizione. Una accanita resistenza, quella di BlackWoman, che la porta a indossare molti panni diversi, anche letteralmente, come mossa da istinti primordiali più che da una reale volontà di sopravvivere.

Non c’è molto da scherzare, anche se The survival of kindness vuole tenere fede al suo titolo con una sorta di rinascita assegnata a questa donna, un sorriso in cerca di una comunicazione basata su piccoli gesti di umanità, non sulla comprensione verbale. Chi meglio di un’altra emarginata potrebbe regalarle questo momento di fugace quiete. quindi? Un’allegoria chiara fin dal primo momento sulla devastazione interiore ed esteriore che l’uomo ha portato avanti, finendo soffocato nelle sperequazioni e nello stupro costante della natura che ci circonda.

Un intento lodevole seppur certo non originale, messo in scena con un iniziale irrequietezza formale - sullo sfondo di scenari magnifici - che intriga, banalizzato però nello scorrere (lento e ripetitivo) del tempo da una programmaticità poco appassionante e distante. Un viaggio che smarrisce la voglia di comunicare allo spettatore, quasi distratto dal lodevole pretesto, non elaborato compiutamente in un percorso universale.