Un gruppo di suprematisti bianchi rapinano con violenza delle banche e portavalori del cuore degli Stati Uniti megli anni '80. Sono imbevuti di fanatismo religioso e hanno un obiettivo ambizioso. La recensione di Mauro Donzelli di The Order, in concorso a Venezia.

Il terrorismo interno (USA) ha una storia molto più articolata e duratura, rispetto a quanto si tenga a pensare. In particolare quello per molto tempo “trascurato” e ritenuto dal minor impatto politico, rispetto a quello proveniente dall’estero, specie dai Paesi dell’”asse del male”. Sono i suprematisti bianchi, emanazione non poi troppo lontana del Ku Klux Klan, capace di diffondersi in maniera molto più ampia rispetto al sud degli incappucciati. A suo modo lo dimostra il lavoro anche filologico di un action thriller che flirta esteticamente con crime più asciutto e nobile e ricostruisce la genesi di quella ribellione contro il governo centrale di Washington che ha portato fino all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio ’21. I fatti raccontati in The Order, realmente accaduti al netto delle licenze artistiche, raccontanoo di una serie di rapine in banca e a dei portavalori blindati avvenute nel nord ovest nel 1983, spesso in pieno giorno e con particolare brutalità.

Un’ondata di terrore per l’area coinvolta, molto ampia, che porta a scontri fra le varie forze dell’ordine, locali, statali e federali, su come interpretare i furti e sulla strada da seguire. C’è un agente solitario dell’FBI di una piccola cittadina dell’Idaho, interpretato da un Jude Law sempre più convincente, anche in un ruolo così duro e dolente, che si convince siano atti compiuti da terroristi interni guidati da un leader carismatico che li porta a seguire valori del razzismo bianco, con una religiosità fondamentalista cristiana e l’obiettivo finale di dichiarare guerra aperta al governo federale. La loro, quindi, non è una condotta guidata dal profitto, ma dalla furia ideologica.

L’australiano Justin Kurzel si immerge in scenari di provincia, fra boschi e autostrade, motel e piccole comunità senza troppi contatti con l’esterno. The Order, questo il titolo ma anche il nome della congrega guidata da Bob Mathews (un ottimo Nicholas Hoult), capace di mettere da parte alcuni milioni di dollari, rapina dopo rapina, e diventare una minaccia sempre più credibile all’ordine pubblico. Un film senza eccessi, asciutto e secco come le sequenze delle rapine davvero ben dirette, che regala interpretazioni di ottimo livello e una storia che inchioda lo spettatore, azzerandone la salivazione fino all’atteso duello finale che rimanda all’atmosfera western della caccia al fuorilegge.

Una caccia sempre più serrata che coinvolge un gruppo di agenti pronti a mettere a rischio le loro vita, oltre alla carriera, per seguire una teoria all’inizio ritenuta poco verosimile come quella “neo nazista”. Un cinema robusto senza scricchiolii che rimanda a un filone nobile che dagli anni ’70 presenta alto artigianato e uno scavo non indifferente dei personaggi in prima linea, senza troppe uscite dai binari, esagerazioni o banalizzazioni. Proprio il genere di film che Hollywood non produce più e che servirebbero a mantenere in vita un bel dialogo con un pubblico ampio, ma con legittime aspettative.