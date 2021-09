Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2021, il nuovo film del regista inglese è Basato su eventi realmente accaduti, e racconta della genesi dell'ultimo duello della storia di Francia dal punto di vista dei tre protagonisti: due ex amici e una donna vittima di violenza. La recensione di Federico Gironi.

Una storia, tre punti di vista. L'idea alla base di The Last Duel non pare così originale. E però. E però questa volta i tre punti di vista servono per raccontare la validità di uno solo tra essi. Quello di una donna. Andiamo per gradi.

La storia raccontata per tre volte nel nuovo film di Ridley Scott, basata su eventi storici realmente accaduti, è quella che ha condotto all'ultimo Duello di Dio - un duello autorizzato dalla legge, ovvero dal Re, e con valore legale - nella storia della Francia: quello combattuto a Parigi il 29 dicembre 1386 da Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due cavalieri e combattenti un tempo amici e successivamente diventati acerrimi rivali. Non fu però la loro rivalità, alla base del duello, quanto il fatto che Marguerite, moglie di Carrouges, accusò Le Gris di averla stuprata mentre il marito era assente.

Il primo a raccontare la storia dal suo punto di vista è Carrouges (Matt Damon, anche sceneggiatore con Nicole Holofcener e l'amico Ben Affleck, che appare come attore nei panni di un Conte ricco e dissoluto che ha in astio Carrouges e invece adora Le Gris): uno perfettamento a suo agio tra il fango e il sangue dei campi di battaglia ma non alla vita di tutti i giorni, incapace di buone maniere, iracondo, impacciato con gli amici e con la moglie.

Poi è il turno del rivale Le Gris (Adam Driver, ancora una volta incastrato nelle pare inevitabili scene a torso nudo per il sollazzo del pubblico femminile): guerriero pure lui, ma colto, che sa stare al mondo, che ama le donne e viene amato da esse.

Infine, a raccontare come sono andate le cose è Marguerite (Jodie Comer): che è una donna, in tutta la sua complessità, complessità che contrasta col fatto di esser ridotta dal mondo in cui vive a figurina ideale e bidimensionale.

Le differenze, allora, non stanno tanto nei fatti, nelle tre versioni, ma nella loro interpretazione, e nei modi e le psicologie di questi tre protagonisti, che vedono sé stessi e gli altri diversamente da come fanno gli altri.

Il senso di The Last Duel sta qui.

Il racconto epico e cavalleresco, le grandiose scene di battaglia, l'azione cupa e convulsa, le ricostruzioni - anche notevoli - della vita di corte e di provincia della Francia dell'epoca, lo scenario della storia: tutto è messo in scena unicamente per supportare con la spettacolarità del cinema una vicenda che mette in mostra, e alla berlina, un maschile che a dispetto delle differenze evidenti tra i due protagonisti è comunque violento, rude, insensibile, soverchiante. E un femminile, non tanto incompreso quanto non considerato, che viene schiacciato e umiliato, ridotto a orpello, sfogo sessuale, oggetto di violenza.

Sia Carrouges che Le Gris dichiarano, ognuno a suo modo, il loro grande amore per Marguerite. Entrambi, in modi diversi, non ne hanno alcun rispetto, alcuna reale considerazione.

Perfino il duello, alla fine dei conti, è una questione di ego maschile, e non di un reato commesso su una donna (la quale rischia pure la vita, nel caso di sconfitta del marito).

Siamo nel medioevo, certo. E le cose son cambiate, grazie a Dio.

Ma è ovvio che il copione del film, la sua trama, e tante sue linee di dialogo che sembran prese da discussioni contemporanee e stampano un'amaro sorriso sul volto dello spettatore, mira a portare il MeToo nel XIV secolo. O meglio: a raccontare come certi soprusi e certe insensibilità, certe mancanze di rispetto e le violenze psicologiche o fisiche siano all'ordine del giorno; e come un certo sguardo degli uomini sulle donne non si sia in fondo evoluto più di tanto.

Che questo possa bastare al cinema e ai suoi spettatori, nel contesto di un film che, dal punto di vista dell'immagine e del movimento, ricalca la ridondanza e il già visto (in Scott, ma non solo) senza fornire particolari spunti, è solo in virtù dei tempi e dei cambiamenti che stiamo vivendo.