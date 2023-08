Antoine Fuqua torna a dirigere Denzel Washington in The Equalizer 3 - Senza Tregua e immagina per il suo Robert McCall un buen ritiro nell'Italia del Sud. Con l'ambientazione cambiano anche il tono, i temi e il protagonista. Ecco la nostra recensione del film.

A 8 anni di distanza dal capitolo finale della trilogia di Taken, si chiude anche la saga di The Equalizer e, dal momento che i protagonisti dei due franchise sono entrambi ex agenti segreti e a un certo punto si fanno giustizia da soli, vogliamo subito chiarire una cosa: Bryan Mills e Robert McCall non sono due facce della stessa medaglia. Uno è un padre/marito disperato che si muove sempre all'interno del revenge movie, mentre l'altro non ha famiglia ed è spinto ad agire dal desiderio di vendetta solo in The Equalizer 2, in seguito all'omicidio di una sua cara amica. E poi uno lavorava per la CIA e l'altro per la DIA. Robert McCall, infine, non ama vedere i deboli privati dei loro diritti, e questo perché lui stesso appartiene a una minoranza (che in effetti tanto minoranza non è) che il colore della pelle ha reso suscettibile di minacce, discriminazioni e violenze.

E comunque il personaggio magnificamente interpretato da Denzel Washington non è un pazzo omicida, e alla fine del primo film diventa addirittura una specie di supereroe che corre in aiuto delle persone fragili. Però, in The Equalizer 3 - Senza Tregua il supereroe è stanco e invecchiato proprio come Marcus Burnett e Mike Lowrey in Bad Boys for Life, solo che i due detective della Narcotici di Miami stanno dalla parte della legge, mentre McCall la legge la infrange. Oltretutto, ridurre in polpette i cattivi comincia a piacergli un po’ troppo, e il dilemma morale che ne deriva rende l'intero trittico una cosa a sé.

Ora, Antoine Fuqua, che è un signor regista, più che urlare il messaggio e il significato del suo film, li suggerisce, e capiamo che Robert sta vacillando da una rappresentazione della violenza molto diversa da quella di The Equalizer ed The Equalizer 2. Là si sentiva il rumore dei pugni e dei calci, e c'era la ricerca di realismo. In The Equalizer 3 - Senza Tregua la violenza invece è grafica, quasi autocompiaciuta, con l’effetto che lo stesso spettatore arriva a domandarsi: ma non sarà troppo?

A stemperare la crudeltà del protagonista sono per fortuna la sua ironia e la sua autoironia, che ci fanno capire che per McCall è arrivato il momento di non prendersi troppo sul serio e quindi di smetterla di scimmiottare il Cavaliere Oscuro considerando Boston un'altra Gotham City, soprattutto adesso che l’uomo si trova in una meravigliosa cittadina della Costiera Amalfitana, che potrebbe benissimo essere il luogo dove godersi la vecchiaia.

Ebbene sì, Fuqua e Washington hanno scelto l'Italia per il buen retiro di RBC, e se l’immagine del nostro paese e del nostro popolo non è "pizza mandolino e that’s amore" come in Mangia, prega, ama o Il talento di Mr. Ripley, il regista si prende un bel rischio a mettere Robert McCall contro la criminalità organizzata, che nel film è ora la Mafia e ora la Camorra. E se abbiamo qualche difficoltà a perdonare la scelta di far rovesciare una cassetta di peperoni sul corpo senza vita di uno dei villain, dobbiamo dare a Fuqua quel che è di Fuqua e dire che il sole splende raramente nel Sud mostrato in Equalizer 3, che anzi non solo è malinconico, ma a tratti è persino cupo. Questa mancanza di luce ben si sposa con la crisi esistenziale di McCall, e dal momento che l'oscurità è maggiore nelle scene che hanno a che fare con la religione, che sono anche "macchiate di sangue", emerge con prepotenza che è anche della salvezza dell'anima dell'ex killer per conto del governo che si parla.

Sono questi i momenti più suggestivi del film, che è il primo The Equalizer a non svolgersi negli Stati Uniti. È un bene? Sì e no. Sì perché l’ambientazione “esotica” è coerente con la cifra del film e con ciò che si intende narrare, ad esempio la presenza di salite e discese e scalini serve a evidenziare la non più giovane età di RMC. No perché, inevitabilmente, il terzo The Equalizer somiglia troppo a un Bond movie o a un Bourne Movie, e francamente non ce n'era bisogno.

Accanto a Denzel Washington, nel film recitano attori italiani, in primis Remo Girone. Poi c’è Dakota Fanning. L'attrice interpreta una ragazza che lavora per la CIA, e la sua presenza sta ad indicare che davvero per McCall è giunta l'ora di lasciare la scena e non soltanto del crimine, e non sembra esserci posto migliore per trascorrere l'ultima parte della vita dell’immaginaria Altomonte, che poi è Atrani, un posto splendido.