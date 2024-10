Mortensen firma la sua seconda regia e declina il genere secondo traiettorie insolite, e femministe. La recensione di The Dead Don't Hurt di Federico Gironi.

Una delle cose più notevoli del recente Horizon di Kevin Costner è stato il modo il cui l’attore e regista americano, senza sforzo apparente, sia riuscito a dare un rilievo di primo piano alle figure femminili nel contesto dell’esaltazione degli elementi fondanti di un genere in cui, storicamente, le figure femminili erano accessorie se non marginali.

Il lavoro di Costner non è nulla, in questo senso, se paragonato a quanto fatto di Viggo Mortensen in questo The Dead Don’t Hurt, sua opera seconda da regista che lo vede ovviamente interprete, ma anche sceneggiatore, produttore e perfino autore di musiche che, come direbbero quelli bravi, passano spesso dalla diegesi all’extra diegesi senza soluzione di continuità.

Il punto non è tanto stabilire se il vero protagonista del film sia Holger Olsen, l’immigrato danese di Mortensen, o Vivienne Le Coudy, la franco-canadese trapiantata negli Stati Uniti interpretata da una Vicky Krieps fenomenale. Anche perché The Dead Don’t Hurt, volendo, è anche la storia della loro romantica e sfortunata storia d’amore, che li vede mettere su casa insieme in uno sperduto anfratto del Nevada dopo essersi conosciuti per caso e innamorati a San Francisco. E stare a fare il minutaggio del rispettivo screen time è davvero cosa inutile, oltreché noiosa.

La questione è davvero molto più semplice: nella cornice di un genere che, appunto, è storicamente maschile, con tutto quello che il maschile comporta in termini di propensione al conflitto, alla sopraffazione, alla violenza, quello di Mortensen è il film che racconta la storia di un uomo che impara a abdicare a quegli aspetti lì della mascolinità grazie a una donna. Una donna moderna, fiera, forte, indipendente.





Certo, possiamo anche dire che il nostro Holger ci viene comunque raccontato come un maschio di un certo tipo, incline alla contemplazione - in tante scene lo vediamo “che legge e che scrive”, come diceva un vecchio spot - come al romanticismo. Ma comunque maschio è: tanto che quando arriva l’appello a reclutarsi nell’esercito degli Unionisti, in guerra coi Confederati, non esita più di tanto a farsi prendere dal senso del dovere (lo stesso che costò caro al padre di Vivienne): per stare sì dalla parte giusta, ma comunque combattendo. Ed è qui che casca il fatidico asino, giacché Holger e Vivienne avevano pure messo in piedi la loro piccola arcadia, ma lì a due passi c’era il solito mondo spietato, fatto della rapacità del capitale e della voglia di sopraffazione violenta dell’uomo.





È in questo, ma non solo in questo, che Mortensen fa emergere il western che ben conosciamo. Nel sindaco corrotto di Danny Huston, nello spietato e avido proprietario terriero di Garret Dillahunt e, soprattutto nel figlio di quest’ultimo: folle, viziato, violento, donnaiolo, irrefrenabile, e col volto di Solly McLeod.

Interessante è il modo in cui Mortensen piega figure archetipiche del genere, che sono queste e non solo queste, per utilizzarle secondo i suoi scopi: scopi che sono nobili, sicuramente, e sicuramente condivisibili, ma che a volte impongono al suo film una qualche rigidità didattica e didascalica di cui si sarebbe anche fatto a meno. Ed è interessante come condensi nel suo film una tradizione che sembra andare da Là dove scende il fiume di Anthony Mann (nel parlare di redenzione, e nel contrapporre l’aspirazione alla felicità alla rapacità dell’altro) al Meek’s Cutoff di Kelly Reichard (nel ritratto di un personaggio femminile forte e indipendente).





La linearità esemplare (e, appunto, a volte didascalica) della storia viene movimentata, con buoni risultati, dalla scelta di Mortensen di non procedere nel racconto in maniera altrettanto lineare: rimescola invece i piani temporali e così facendo - grazie anche a un ritmo che è chiaramente disteso e volutamente riflessivo - riesce a alternare momenti di forte e evidente fisicità a altri in cui The Dead Don’t Hurt sembra scivolare verso territori sobriamente onirici.

Insomma, anche grazie al contributo importantissimo del DOP Marcel Zyskind, Mortensen non dimentica nulla di quello che deve essere un western, compresi i paesaggi e la spettacolarità delle inquadrature, eppure riesce a declinare il tutto in maniera magari non sorprendente, ma sicuramente personale e coerente.

Come personale e coerente è il percorso di Holger, e il suo finale rifiuto di indulgere in quella passione deleteria - che non è solo maschile, ma insomma - che è la vendetta.