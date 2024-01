Presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, è disponibile su Paramount + l'ultima fatica di William Friedkin, realizzata per Showtime e purtroppo uscita postuma, un lascito civile e morale del grande regista. La recensione di Daniela Catelli.

Il courtroom-drama è un genere del cinema americano che William Friedkin ha sempre amato, soprattutto nei suoi esempi più classici e universali. Così, dopo aver rimesso in scena La parola ai giurati di Reginald Rose, già adattato per il piccolo schermo da Sidney Lumet, e aver dedicato alla corte marziale la seconda parte di Regole d’onore, si cimenta con L’Ammutinamento del Caine: Corte Marziale nel suo ultimo e purtroppo film (per la tv, a chiudere il cerchio di una carriera che proprio là iniziò, nei gloriosi anni dei live show), un altro processo militare, aggiornando la pièce di Herman Wouk dedicata specificamente alla corte marziale successiva all’ammutinamento del Caine, che l’autore trasse dal suo romanzo premio Pulitzer del 1951, ispirato alla sua esperienza sui dragamine nella seconda guerra mondiale, che dette poi originale al celebre film con Humphrey Bogart. Da notare, a conferma della sua statura di classico, che di questo dramma esiste anche una versione - sempre televisiva - di Robert Altman del 1988, con Eric Bogosian, Jeff Daniels e Brad Davis.

Chiunque abbia conosciuto Friedkin e la sua opera, sa benissimo che non si tratta di un addio in minore: diretto come noto in sedia a rotelle e col conforto dell'amico Guillermo del Toro, testimone ammirato pronto a sostituirlo in caso di bisogno, per le condizioni di salute in rapido declino prima dell’improvvisa scomparsa, il film è un vero e proprio atto d’amore verso il suo paese, un lascito morale, un tagliente commento ai tempi in cui viviamo e un omaggio al cinema di una volta, quello con cui è cresciuto, prima ancora di farlo: la bellissima fotografia di Michael Grady rimanda al vecchio e glorioso technicolor e illumina i volti degli attori di oggi come quelli delle star della vecchia Hollywood. La vicenda è aggiornata e ambientata durante la guerra del Golfo e la reazione americana all’11 settembre, in seguito alla quale molti, come il personaggio interpretato da Jason Clarke, si arruolarono nell’esercito dopo i terribili attentati subìti in patria.

Fatte le debite differenze, la storia è più o meno la stessa: durante un ciclone, il comandante di una nave dragamine, Queeg (Kiefer Sutherland), viene deposto dal suo ufficiale in seconda, il tenente Maryk (Jake Lacy), convinto che il suo superiore non sia in sé e stia mettendo a rischio la nave e i suoi compagni. Al loro ritorno a casa, si tiene la corte marziale che deve accertare le reali responsabilità: l’accusato di una insubordinazione grave come l’ammutinamento, Maryk, viene difeso da Greenwald, costretto ad accettare l’incarico, che sa che l’unico modo per provarne l’innocenza è di stroncare la carriera ventennale senza macchia dell’ufficiale, che diventa così da parte lesa a oggetto principale di un’analisi tesa a stabilire a qualsiasi costo la sua instabilità mentale.

Perché William Friedkin amava tanto i courtroom-drama è facile capirlo: anche in questo caso, alieno come sempre alle divisioni nette e definite tra giusto e sbagliato, fino all'ultimo si tiene in equilibrio su quella linea di ambiguità su cui ha improntato il suo cinema e la sua vita, anche se proprio verso la fine, la sua posizione si delinea con maggiore chiarezza di quella che forse avrebbe voluto. Si capisce che a rappresentarne le idee è Greenwald, l’epitome dell’uomo che fa la cosa giusta coi mezzi sbagliati, o viceversa, e che alla fine smaschera il vero responsabile della macchinazione e sceglie da che parte stare. Le parole scandite, il gergo, le domande ripetute, le obiezioni respinte, le uniformi e le posture dei protagonisti, che denotano al loro solo apparire il rango ricoperto: tutti in questo caso fanno parte di un gruppo che parla la stessa lingua e conosce a memoria le regole, ma proprio per questo sa come aggirarle. Tra il vecchio e il nuovo che avanza, con l’arrivo di giovani opportunisti e superficiali, è ovvio che Friedkin scelga il vecchio, chi c’è sempre stato, chi si è sporcato le mani e si è dato da fare prima di una generazione che ha trovato la pappa pronta e sputa nel piatto dove mangia. E non è certo un pensiero riferito solo all’ambiente militare del film: impossibile non pensare, al discorso finale di Greenwald, ubriaco, all’auto incensamento di giovani registi convinti di aver diretto capolavori, senza nemmeno guardare ai maestri che li hanno preceduti.

Non si tratta però di una vendetta da parte di uno degli uomini più colti, appassionati e spiritosi che abbiamo mai conosciuto, e che non è mai stato diplomatico quando si trattava di dire le cose come stavano in faccia ai colleghi vanagloriosi (a questo proposito vi invitiamo a cercare in rete l’estratto spassoso di un suo incontro con Nicolas Winding Refn). Friedkin non era arrabbiato come il suo avvocato, spinto dal vino e dai suoi scrupoli di coscienza a dire la verità, ma sapeva con una battuta e una risata riportare le cose al loro giusto valore. Innamorato del cinema e della vita, il grande regista non poteva chiudere in modo migliore la sua carriera, perché in questo “piccolo” film da camera chiusa c’è tutto quello che i suoi film ci hanno raccontato negli anni, dagli inizi coi documentari, in pattuglia con la polizia nella sua attività quotidiana (The Thin Blue Line),al soccorso un uomo ingiustamente condannato a morte (The People vs. Paul Crump), proseguendo con una cinematografia innovativa, sperimentale e spesso provocatoria, spettacolare e umanista, lontana dalla concezione di autore (definizione che detestava) ma suo malgrado impregnata della sua ricca e generosa personalità.

Ci manca ogni giorno di più il suo sguardo lucido e pieno d’amore per la fragilità umana, il suo rifuggire dalle etichette e dai giudizi, il suo cinema denso di passione e dramma, e con l’artista ci manca lui, la persona che era e che gli spettatori più attenti possono ritrovare nei suoi film. A rendergli giustizia in questo caso sono anche i suoi attori, come al solito magistralmente diretti, a partire da un grandioso Kiefer Sutherland, che ricorda il grande talento del padre nel modo di usare il volto e il corpo, e da un credibilissimo Jason Clarke, fino ad un altro grande interprete che ci ha lasciato prima del tempo lo scorso marzo, Lance Reddick, a cui il film è dedicato. Per attore e regista un addio di cui andare fieri, e per la vostra umile critica il dolore di non poter più recensire un nuovo film di William Friedkin, di non poterne più parlare con lui, sia pure con la fortuna e il privilegio di averlo potuto fare per molti anni. Non è necessario che un grande regista sia anche una persona straordinaria, ma nel suo caso questi due aspetti coincidevano, e l'essenza del suo spirito battagliero e larger than life resta ancora oggi, nonostante la sua assenza, in un cinema che ha segnato la vita di molti.