The Alto Knights: la recensione del crime con doppio ruolo per Robert De Niro

Un ritorno al cinema di mafia per Robert De Niro con un doppio ruolo in un affresco crime con sapore anni 90 sulla resa dei conti fra due boss negli anni 50. La recensione di Mauro Donzelli di The Alto Knights diretto da Barry Levinson.

Sembra di essere tornati negli anni ’90, fin dalle prime immagini di The Alto Knights. Sembra di assistere all’ambizioso tentativo di regalare un terzo capitolo al dittico ideale sulla mafia costituito da Quei bravi ragazzi e Casinò, capace in quegli anni di segnare capitoli sublimi di quel genere, della carriera di Scorsese e di De Niro e di sedurre generazioni di appassionati innamorati del cinema anche grazie a quei film. La sensazione di déjà vu non sembra certo campata in aria, considerando che la sceneggiatura è della stessa penna e Robert De Niro torna addirittura con un doppio ruolo.

Proprio così, dopo tanti anni di impegni da minimo sindacale, ma da massimo introito, in film spesso dimenticabili che hanno attenuato la portata dell’icona, condivide con il regista, Barry Levinson (Rain Man, Good Morning Vietnam, Sleepers), una mossa piuttosto azzardata, quella di assegnare all’attore un duplice ruolo. Potremmo dire, quello storico di De Niro e quello di Joe Pesci, come dire, sia il mafioso da salotto e diplomatico che quello di strada, incapace di addomesticare i suoi istinti violenti. Risultato? Il principale difetto di un film per altri versi godibilmente ormai “classico”, è proprio la distrazione non richiesta e fastidiosa del doppio ruolo, specie in una discutibile versione italiana in cui uno dei due parla con una calata vagamente siciliana ai limiti dell’auto parodistico.

La storia di questo mafia movie fuori tempo massimo, ambientata nel 1957 e dintorni, è archetipica, racconta di due bambini diventati ragazzi e poi uomini come fossero siamesi, nello stesso quartiere e con la stessa vita di strada e poi criminale. Fino al bivio in cui Vito Genovese resta mafioso ribelle, mentre Frank Costello si converte alla mafia di regime, quella silenziosa e alleata a suon di corruzione con politici e polizia. Del resto, come potrebbe essere diventata così potente negli anni ’50 questa congregazione variamente assortita di immigrati giunti in America senza parlare la lingua e conoscere la società?

Al contrario dei grandi affreschi scritti sempre da Nicholas Pileggi, autorità assoluta del racconto al cinema della mafia intrecciata alla politica, e interpretati da Robert De Niro, su tutti i citati Quei bravi ragazzi e Casinò, in questo caso l’azione si concentra su un momento definito di svolta, sulla crisi di un sistema e una resa dei conti, non sulla diffusione nell’arco di anni della parabola di formazione, ascesa e poi rovina dei protagonisti. Qui a collassare è il sistema mafioso stesso, proprio quando per la prima volta viene riconosciuto come tale, strutturato a livello nazionale, dall’FBI e dai media,. È proprio il percorso cruciale dei fatti raccontati e di quel 1957 a catturare l’attenzione dello spettatore, fino a uno spassoso lungo momento nel pre finale in cui tutti i boss del paese si ritrovano in una fattoria nel nulla al confine con il Canada, con successivo imprevisto tragicomico che mette in luce diversa storia e protagonista.

Il titolo rimanda al locale in cui la fratellanza fra Vito e Frank si è consolidata da giovanissimi, prima che, negli anni, a prevalere fossero piccole gelosie, paranoia e quel tradimento che è al centro inevitabilmente di ogni storia di mafia, patto ai limiti del religioso e quindi a rischio eresia e bacio di Giuda. La scrittura è nobile e scorre con giusto qualche momento un po' nebuloso in cui si perde di vista il cuore della vicenda, e rimane spassoso vedere apparire grandi caratteristi come volti scolpiti nell’immaginario di questo genere così caratteristico del cinema americano degli anni migliori.