Springsteen: Liberami dal Nulla, la recensione: Bruce Springsteen is depressed

Scott Cooper racconta un episodio chiave nella carriera e nella vita del Boss, facendo una cosa simile a quella fatta da Mangold con Dylan. Ma nella differenza tra i due soggetti sta la differenza tra i due film. La recensione di Springsteen: Liberami dal Nulla di Federico Gironi.

Uno dei pezzi che hanno fatto la storia del giornalismo, considerato un punto d’origine del New Journalism, lo ha scritto Gay Talese, e si intitola “Frank Sinatra has a cold”. Questo film, che pure non farà la storia del cinema ma va bene così, potrebbe allora intitolarsi “Bruce Springsteen is depressed”. O “Bruce Springsteen had daddy issues”, volendo essere più sprezzanti, o anche “Bruce Springsteen goes to therapy”, volendo invece alleggerire un po’ il tutto. Questo perché se il taglio adottato da Talese per il ritratto di Sinatra commissionatogli da Esquire passava appunto per il raffreddore di The Voice (che poi certo era solo la porticina d’ingresso per tutto un approccio nuovo alla scrittura di un ritratto), qui Scott Cooper racconta The Boss concentrandosi su un momento della sua carriera segnato da una creatività febbrile - quella che lo porterà a scrivere l’album “Nebraska” ma pure a buttare giù mezzo “Born in the U.S.A.” - figlia però di un profondo disagio.

Tra la fine del 1981 e l’inizio del 1982, Springsteen, chiuso il tour di “The River”, viene piazzato dal suo manager/produttore/amico/padre putativo Jon Landau in una casa - bellissima, tra gli alberi, vista laghetto - a Colts Neck, New Jersey, a metà strada tra quella Freehold dove Springsteen era nato e la Asbury Park dove ha vissuto e che ha cantato. Bruce ha bisogno della sua terra, delle cose semplici, di quei simboli concreti e proletari dell’America che ha raccontato e incarnato, però Bruce lì sta pure a due passi dai suoi traumi: da un’infanzia difficile con un padre difficile che l’ha segnato nel profondo e che Cooper racconta in bianco e nero. Springsteen inizia a comporre e a registrare in casa, inizia una relazione sentimentale, si intestardisce sempre di più attorno a quello che appunto diverrà “Nebraska”, e soprattutto sentirà montare in lui quello che il Landau di un intensissimo Jeremy Strong, ascoltando le registrazioni dei brani, definirà come “molto oscuro”.

Non è solo perché Springsteen legge Flannery O’Connor, o si ossessiona attorno a La rabbia giovane di Malik e i fatti violenti che lo ispirarono, o a quell’altro capolavoro non allegrissimo che è La morte corre sul fiume. “È qualcosa che scorre nelle vene della mia famiglia”, dice il Boss a un certo punto. E insomma: tutto tira verso una risoluzione finale, verso il ricorso di Springsteen a “un aiuto professionale”, l’inizio di un cammino, una riscossa personale e un abbraccio tardivo che lenirà le vecchie ferite.





Non è che ci sia molto altro di dire, su Springsteen: Liberami dal nulla. Perché, anche legittimamente, per carità, il racconto di Cooper, basato sul libro di Warren Zanes “Liberami dal Nulla: Bruce Springsteen e Nebraska”, non offre molto di più in termini di racconto e di livelli di lettura.

Inevitabile, per la tipologia di film, per un certo tipo di approccio che prende in considerazione solo una piccola parte di una lunga carriera dei loro protagonisti, perfino per il marchio produttivo, mettere in parallelo questo film con A Complete Unknown.

E se è vero che i due film condividono un approccio narrativo e in fin dei conti persino formale (tutti e due sono solidi e classici esempi di quel cinema americano industriale fatto come si deve in maniera tutto sommato molto classica, quel cinema di una volta che vorremmo più presente nelle sale), senza contare il fatto che pure Jeremy Allen White non si limita solo a fare lo sguardo perso e assumere posture tutte storte e annodate, ma canta pure come cantava Chalamet, le differenze non stanno tanto nei nomi del loro autori (con un Mangold che comunque è nel complesso regista migliore del pur buon Cooper), ma in quello dei loro soggetti.

Non è questione musicale. Non è il fatto che Dylan sia un genio e Springsteen (mi perdonino i fan) “solo” un grande rocker. È che Dylan è va bene il genio, ma anche il mistero, la complessità, la contraddizione, l'imprevedibilità. Perfino la sprezzatura e l’arroganza, ma anche la tenerezza. Dylan è polifonia, impossibilità di mettere a fuoco, ritrosia, e l’intelligenza di Mangold stava tutta nel capire e rispettare questa cosa.

L’intelligenza di Cooper, se così vogliamo dire, è quella di capire e rispettare che Springsteen è l’opposto: Dylan contiene moltitudini, Springsteen, beh: un po’ meno. È tutto tranne che mistero, è trasparenza, è sincerità, è simbolo, è generosità, è famiglia. Pensi a Springsteen e pensi a lui sudatissimo che dà più di tutti gli altri in tutti i concerti, pensi al New Jersey, alle cose “vere” di un’America che forse non c’è più ma che vive ancora in lui, alla birra, al bourboun, ai barbecue, alle muscle car, alle mani sporche di grasso, ai diner, ai blue jeans, alle strade della provincia americana, alle case col giardinetto, alla bandiera a stelle e strisce. Al rock&roll, ovvio.

E tutto questo, e non più di questo, depressione a parte, sta dentro al film di Cooper, che in fondo ha fatto quel che doveva e che poteva.