Spirit World: la recensione del film con Catherine Deneuve in viaggio per il Giappone

Un viaggio per il Giappone dalla metropoli al mare e alla campagna in una storia esistenziale fra bilancio di una vita e fantasmi filosofici. La recensione di Mauro Donzelli di Spirit World con Catherine Deneuve diretto dal singaporiano Eric Khoo.

Arrivare alla fine, e guardarsi indietro, sospesi in un confine in cui tendono a sovrapporsi vita e morte. Il cinema permette di farlo, di far viaggiare angeli sul cielo di una città, ma anche di riflettere insieme a chi è ancora in vita, mescolando fantasmi nella loro vita quotidiana. Lo fa soprattutto la cultura giapponese, di cui è imbevuto Spirit Word, la festa delle lanterne, racconto di viaggio, fisico ma soprattutto filosofico ed esistenziale, lungo un Giappone metropolitano e in riva al mare, diretto dal singaporiano Eric Khoo, scritto dal figlio Eduard, e interpretato da Catherine Deneuve, insieme a ottimi attori locali come Yutaka Takenouchi, Masaaki Sakai e Jun Fubuki.

Claire Emery (Deneuve) è una cantante pop francese di culto in Giappone, alla Françoise Hardy, segnata dalla perdita della figlia e in una fase calante di una carriera sfavillante soprattutto negli anni ’60. Torna dopo molti anni nel paese asiatico per un concerto molto atteso, in cui dà il meglio di sé anche dopo la sua conclusione, fermandosi in un piccolo bar e bevendo sakè in grande quantità. È lì che incontra un anziano giapponese, suo fan e musicista anche lui in qualche modo fermo a quegli anni ’60 ruggenti, a una tavola da surf mai restituita a una ex moglie di cui è palesemente ancora innamorato, dopo decenni.

L’anziano parla a Claire de l’obon, la festa delle lanterne, appuntamento di alcuni giorni, in estate, in cui i morti fanno visita ai vivi, celebrazione di un incontro impossibile, occasione per sanare ultimi saluti sempre rimandati e rimpianti. Da qui comincia un viaggio della strana coppia per il paese, fra città, mare e campagna, ma soprattutto fra vivi e morti. Su tutti insieme al figlio di lui, regista d’animazione depresso e inattivo da tempo, anche lui destinato a tirare avanti senza reagire. A meno che i due riescano ad aggirarsi con qualche costrutto fra i vivi e i morti, fra le canzoni del passato e la voglia di futuro. Solo in Giappone, in quel luogo spirituale e vitale, contemporaneo e arcaico, poteva ambientarsi una storia del genere, e solo degli artisti potevano essere coinvolti, in questo caso musicisti, cantanti e registi. Perché, come si dice a un certo punto nel film, "creare è come far volare un aquilone, genera euforia, ma a volte il vento cambia direzione e, se succede, spesso dubiti di te stesso”.

Spirit World parla dell’insicurezza e della solitudine, così diffusa per gli anziani proprio in Giappone, del tempo che passa e un’età che porta a rendersi conto come si viva “sempre più nella testa, parlando con chi non c’è più”. Se la grande cantante non ha più la voce degli anni migliori, almeno i più giovani possono fare in tempo a ritrovare un equilibrio fra bisogni dell’arte e necessità di imporsi una vita quotidiana a fuoco. Khoo costruisce una storia semplice, in cui i fantasmi rappresentano la leggerezza e la poesia, ai limiti della retorica, e regalano malinconia ma anche credibilità a personaggi di cui ci si affeziona, con una Deneuve lontana dalla sua proverbiale razionalità ironica e sarcastica.