Silent Friend: la recensione del film botanico di Ildikó Enyedi presentato al Festival di Venezia

Un albero antico e tre epoche diverse della storia all'insegna del potere immenso della natura di fronte alla caducità degli esseri umani. Curioso racconto botanico per l'ungherese Ildikó Enyedi, la recensione di Mauro Donzelli del film Silent Friend presentato in concorso al Festival di Venezia.

Non è certo frequente che il cast delle piante in un film sia decisamente più numeroso, dettagliatamente proposto nei credit finali, e non meno importante, di quello degli umani. È un primo spunto di riflessione inconsueto, non certo l’ultimo, suggerito da un film eccentrico in cui perdersi nelle immagini e nelle suggestioni, oltre al magnetismo di una natura beffarda che osserva con silente sarcasmo le gesta in tre periodi diversi della storia dell’ultimo secolo e mezzo di esseri umani variamente impegnati a cercare di trovare un legame con la natura, in particolare con il mondo vegetale. A partire dall’amico silenzioso, il Silent Friend suggerito nel titolo del nuovo film della regista ungherese, Ildikó Enyedi, fattasi conoscere, non giovanissima, con la deliziosa storia d’amore fra due timidezze di Corpo e anima, vincitrice dell’Orso d’oro a Berlino nel 2018.

È un maestoso ginkgo biloba, un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa, il silente amico che osserva in un giardino botanico di una città universitaria medievale tedesca. È lui ad accompagnare il secolo abbondante di vicende che avvengono a portata di tronco, a cominciare da uno scienziato di Hong Kong, in cui ritroviamo con piacere il sempre magnifico Tony Leung Chiu-wai, che ha cambiato le possibilità di piangere per un amore, a ritmo di musica, come protagonista di In the Mood for Love. In visita per alcuni mesi in Germania, porta avanti un esperimento con cui studia la reattiva energia che hanno cerebralmente i neonati, e che a suo dire non è minimamente replicabile negli anni successivi. Preso dalla seduzione del giardino, e soprattutto dell’albero secolare, comincia ad ascoltare anche lui, un cervello diverso ma solo apparentemente indifferente. Arriva poi il Covid, che consoliderà ancora di più il suo rapporto, che diventa ossessione, mentre l’università si svuota e umano e vegetale entrano quasi nel territorio di una sensualità garbata. Mettiamola così.

E di garbo ce n’è sempre molto, anche in questo film di Ildikó Enyedi, in cui si cade vittima di sensazioni differenti, dallo stupore a qualche barlume di sarcasmo ma anche di ammirazione, per una storia in cui una lettura razionale si scontrerebbe con molti interrogativi, che un lasciarsi andare al flusso di immagini evita bellamente, e con soddisfazione di noi spettatori. Per esempio potremmo stupirci per il segmento ambientato nei primi anni ’70, il nostro preferito, con momenti di commedia a tratti slapstick, in cui una studentessa, un suo compagno e un geranio mettono in scena dinamiche piuttosto divertenti, a proposito di amore fra umani o connessioni con il regno delle piante. Si parla di percezioni, in fondo, in Silent Friend, non penseremo mica di essere gli unici abitanti di questo pianeta, ci sono altri mondi, che emettono le loro onde e hanno i loro codici, ma noi in fondo cosa ne sappiamo? Un albero, come vive la sua vita?

E allora gli alberi e le piante diventano metafora del diverso, da accogliere e studiare con curiosità, oltre all’umiltà dovuta a chi sta da queste parti da più di noi. Quale posto migliore per raccontarlo, e per sbirciare le connessioni, che un luogo di studio come l’università, libero tempio alla curiosità, almeno a quella umana. Allora forse non rimane che ammirarla, prima di tutto, la bellezza tinta di verde, come ci mostra la terza e ultima variazione temporale del film, nel 1908, insieme alla prima donna ammessa in un’aula universitaria che usa la tecnologia più innovativa, la macchina fotografica, per riprodurre e diffondere la bellezza delle piante, ancora una volta soprattutto di un geranio. E con questo possiamo immaginare cosa troveremmo nel balcone di casa della regista, Ildikó Enyedi, a cui va il merito di un viaggio disincantato condotto senza prendersi troppo sul serio, ma con passione e curiosità, alla scoperta di un regno che diamo troppo spesso per scontato. Un regno vitale e senza eserciti.