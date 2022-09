Un uomo quasi cieco e una donna in fuga dalla polizia. Il dramma sull'Iran di Vahid Jalilvand Beyond the wall, in originale Shab, Dakheli, Divar, è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. La nostra recensione.

Un uomo prova a soffocarsi con una busta di plastica, e poi un’altra. Uno sforzo sovrumano e brutale. Una prima sequenza che fa subito capire come non sarà una passeggiata, la visione di queste avventure di Ali, un uomo quasi cieco alle prese con un tentato suicidio interrotto grazie all’arrivo casuale del portiere del palazzo in cui vive. Niente di lussuoso, anzi, sembra un parcheggio, tutto cemento e grigio. Beyond the wall, in originale Shab, Dakheli, Divar, segna il ritorno del regista iraniano Vahid Jalilvand, che ha iniziato la sua carriera in teatro, poi in televisione e nel documentario, prima di caratterizzarsi come uno degli autori più eccentrici del panorama del cinema del suo paese, alle prese con il genere per il racconto del dramma della società, con un racconto non lineare.

Cosa che accade anche in questo caso, in una vicenda che appare nella sua complessa intenzione dell’autore solo alla fine. Parte come racconto dai tempi dilatati della quotidiana difficoltà di vita di Ali, sconvolta dall’avvistamento nel suo palazzo di una donna scappata alle forze di sicurezza e ricercata attivamente. Siamo nell’Iran di oggi e il sospetto che si tratti di un atto persecutorio viene presto, quando la donna effettivamente si scopre nascondersi nell’appartamento di Ali, approfittando della sua condizione e cercando di non essere individuata. Cerca disperatamente il figlioletto di 4 anni, scomparso mentre veniva allontanata in un furgone della polizia da una manifestazione sfociata in incidenti.

Beyond the wall è difficile da raccontare senza svelare qualcosa di troppo di una trama che appare lineare per buona parte della sua durata, quanto gratuita nella parte conclusiva, manifestandosi come performance fine a sé stessa. La dilatazione della caccia fra gatto e topo che deve coinvolti Ali, la donna e chi la sta cercando, risulta una'esibizione di abilità di messa in scena, sempre sotto sforzo, come le grida piangenti della fuggiasca - francamene insostenibili - nei rari momenti in cui viene mostrata non in silenzio, in flashback che piano piano (ma veramente piano come ritmi ma a massimo volume) illustrano meglio cosa accaduto davanti ai cancelli di una fabbrica. Come mai Ali riceve delle lettere, cosa lo spinge a rischiare tutto per nasconderla e non farla scoprire dalle forze di sicurezza?

Tanto rumore, tanta sospensione di incredulità, in uno sviluppo costruito a tavolino, con non poche incongruenze narrative e la sensazione finale, quando la denuncia della condizione carceraria e in generale l’assenza delle minime libertà di espressione in Iran diventa più chiara, è quella di una certa presa in giro di cui avremmo volentieri fatto a meno. Peccato, il tema meritava di meglio.