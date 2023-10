Torna nei cinema a dieci anni dall'Oscar e dalla prima uscita italiana questo bellissimo film, che parla di qualcosa di più e di più profondo di un riscatto tardivo, di una consolazione a posteriori. E il tempo trascorso dal 2013 lo mette in luce ancora di più e meglio. La recensione di Sugar Man di Federico Gironi.

Sono passati dieci anni da quando Sugar Man arrivò a vincere un meritato premio Oscar come miglior documentario, e fece il suo debutto nelle sale italiane per la prima volta. E oggi, dieci anni dopo, il tempo trascorso ha contribuito ulteriormente a aumentare il fascino del film, e ancora di più quello che circonda i suoi interrogativi principali, che sono interrogativi che riguardano il caso, il caos dell’esistenza, il senso dell’arte e quello del successo.

A maggior ragione oggi, infatti, penso si possa andare oltre la letteralità della storia di Sugar Man, oltre la sua apparenza, il suo livello più superficiale e evidente, che pure è incredibile e avvincente, e che solo una lettura un po’ sciatta potrebbe definire come “consolatorio” o relativo a una insolita declinazione del sogno americano.

Per quei pochi che non lo sapessero, Sugar Man racconta la vera storia di un musicista americano (di Detroit, per essere precisi, un dettaglio non da poco) di nome

Sixto Rodríguez: scoperto per caso in localaccio di Detroit, Rodriguez all’alba degli anni Settanta pubblicò due dischi molto belli che entusiasmarono i suoi produttori e i critici, ma che non ebbero nemmeno l’ombra del successo, e Rodríguez sembrò svanire nel nulla.

Mentre nel suo paese rimase quindi un perfetto sconosciuto, a migliaia di chilometri di distanza, in Sud Africa degli anni dell’Apartheid Rodríguez divenne, all’oscuro del resto del mondo, “più famoso di Elvis”, e uno dei simboli della protesta contro il regime razzista del paese. Mentre le leggende metropolitane che circolavano in Sud Africa volevano Rodríguez morto (la versione più accreditata era quella di uno spettacolare suicidio, al termine di un concerto andato male), un fan desideroso di sapere di più su questo artista e un giornalista musicale inziarono un lavoro investigativo per raccogliere quante più informazioni possibili, scoprendo che il loro idolo era vivo e vegeto a Detroit, dove lavorava come operaio e aveva cresciuto tre figlie e si era candidato (senza successo) al consiglio comunale. E così vennero dei celebri concerti di Rodríguez in Sud Africa, e l’inizio di una riscoperta che comprese questo stesso documentario e una serie di esibizioni in giro per il mondo.





Quindi sì, la storia di Rodríguez, quella raccontata dal regista svedere Malik Bendjelloul in Sugar Man, è una storia incredibile, e bellissima, e certamente la storia di una riscossa. Quella di un uomo che, sebbene a distanza di vent’anni, ha finalmente avuto il riconoscimento che meritava: una storia che dà speranza anche a noialtri velleitari un po’ mitomani che sotto sotto pensano di avere talenti che il mondo ancora non ha riconosciuto loro.

Quello che però è interessante, più interessante ancora di tutto questo, è il ritratto di un uomo che non aveva reagito alla mancanza di riconoscimenti, e al suo primo, tutto sommato apparente fallimento artistico, con la rabbia e il rancore che ci si sarebbe potuti comprensibilmente aspettare.

Il Sixto Rodríguez raccontato dalle sue figlie in Sugar Man è un uomo che non si è mai fatto troppi problemi per quel buco nell’acqua, e che ha continuato a condurre una vita tutto tranne che normale: lavoratore indefesso ma squattrinato, Rodríguez ha messo lo stile e la cultura e l’arte al centro del suo modo di essere quotidiano e dell’educazione delle sue ragazze, e si è dedicato in silenzio, per anni, alla sua comunità.

Lo stesso, ci raccontano le cronache e le didascalie alla fine di Sugar Man, ha fatto dopo la sua riscoperta, destinando a chi aveva bisogno gran parte dei suoi nuovi e più sostanziosi guadagni.

Sugar Man, quindi, come una riflessione sull’arte e sul successo, e di come le due cose possano essere separate, e di come si possano combinare secondo coordinate insolite rispetto a quanto avviene solitamente, lì dove il successo spesso e volentieri trasforma: l’arte e l’artista.





Ciò detto, è tristemente interessante mettere in parallelo il modo in cui Rodríguez ha condotto la sua vita dopo il suo fallimento prima, e dopo la sua riscoperta poi, e il destino del regista che l’ha raccontato: se del primo abbiamo già detto, di Malik Bendjelloul è da riportare il suicidio avvenuto a poco più di un anno dalla vittoria dell’Oscar, che in tutta la sua gloria non era stata sufficiente a guarirlo da una grave depressione.

E poi c’è un’altra, strana coincidenza.

In Sugar Man si fa menzione del fatto che i guadagni dei dischi di Rodríguez in Sud Africa, e quindi in parte anche della sua etichetta americana, gestita da un noto discografico di nome Clarence Avant, non siano mai arrivati al musicista, svaniti da qualche parte lungo il tragitto. La cronaca posteriore all’uscita del film ci dice che, se a lungo Rodríguez non aveva fatto alcun reclamo in tal senso dopo la scoperta del suo successo oltreoceano, proprio nel 2013 aveva deciso di andare per vie legali contro Avant per le royalties che gli spettavano. E che però, pochi mesi dopo aver ottenuto una cifra non rivelata dopo un patteggiamento, fu all’inizio del 2023 vittima dell’ictus che lo condusse alla morte, avvenuta nell’agosto di quest’anno.





Ancora una volta, quindi, la storia di Sugar Man e quella di Rodríguez sembrano puntare dritti i loro segnali verso il rapporto e la relazione degli artisti con il successo, il denaro, la vita e la morte. Ognuno è libero di leggere i fatti del film e quelli successivi come vuole, ovviamente, ma le riflessioni più rilevanti che emergono dal film appunto queste: quelle che riguardano il modo in cui ogni uomo decide di condurre la propria vita, e dove e come riesce o non riesce a dare senso all’esistenza.

Per tutto il resto, ci sono i dischi e la musica di Rodríguez, dolenti, poetici, politici, vicini in maniera personale a Dylan come a Cat Stevens, e soprattutto e direttamente alla realtà di Detroit. La metropoli che, oggi, è nella storia non più per essere stata Motor City, il centro dell’industria automobilistica americana e mondiale, ma quella che è stata protagonista di uno spettacolare default, divenuto simbolo degli anni della crisi post-subprime, e il cui attuale rinascimento va a formare un altro curioso e casuale (?) parallelo con la storia personale di Sixto Rodríguez, il musicista che ha dovuto fallire per arrivare a risorgere. Un uomo che, a modo suo, è stato e rimane un mistero indecifrabile.