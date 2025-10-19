Sciatunostro, la recensione del film di Leandro Picarella alla Festa del Cinema di Roma 2025

Leandro Picarella miscela filmati amatoriali di repertorio con la storia dell'amicizia attuale tra due bambini sull'isola di Linosa: l'affascinante risultato di Sciatunostro è un inno all'immagine come veicolo di ricordo. La nostra recensione.

Linosa, oggi: Ettore è il miglior amico di Giovanni, ma sta per lasciare l'isola siciliana per una vita ad Agrigento. Quella che trascorreranno insieme sarà l'ultima estate, interminabile come sono sempre quelle dell'infanzia? Forse no: c'è la promessa che Ettore torni per le vacanze estive l'anno prossimo. Nel frattempo, tra autunno e inverno, Giovanni imparerà a fare riprese amatoriali dall'anziano Pino, che come lui non lascerà forse mai Linosa e ha accumulato un archivio di ricordi in movimento.

Il bellissimo Sciatunostro di Leandro Picarella è tanto un ritratto d'ambiente, quanto un inno all'immagine: pur presentando un lavoro audiovisivo elaborato per la storia di Ettore e Giovanni (reale, ma vissuta "giocando" davanti alla macchina da presa), Picarella la intreccia con le riprese del vero videoamatore Pino Sorrentino. Sono materiali che coprono tra quaranta e cinquant'anni dell'isola, in volti e suoni passati, eppure in continuità con il presente. Gli stessi panorami e le stesse strade cambiano volto, tra l'immagine professionale e quella dilettantesca, tra il digitale attuale e il VHS se non il Super 8 di decenni fa. Linosa si anima da sempre d'estate, al ritmo delle canzoni e dei look di un determinato periodo, per poi addormentarsi d'inverno, in un letargo che non nega l'amarezza, com'è evidente nel dialogo in barca tra Ettore e suo zio, che lo sprona a non abbattersi per l'imminente trasloco: se non te ne vai subito, non te ne vai più. Eppure da parte di Picarella sembra esserci un enorme affetto per tutti gli aspetti di Linosa, perché nello stesso dialogo, scherzando, lo zio amplifica la sensazione che il pubblico già coglie guardando il film: "Non è che se vai sulla terraferma stai andando a New York"... però la distanza che stiamo percependo, durante Sciatunostro, è proprio enorme: forse è la stasi nel tempo che amplifica la distanza, e il modo in cui il film è concepito diventa una vera esperienza di questa sensazione. È respirare il "soffio" vitale di un luogo e di chi lo vive, lo "sciatu" appunto.

Ma si entra facilmente in questa dimensione, perché la porta è metaforicamente molto aperta: ci sono bastati i primi minuti in cui Giovanni va a svegliare Ettore che ancora poltrisce a mattinata inoltrata (situazione classica a quell'età e in quella stagione!), per ricordare una successione di estati personali, in alcuni casi documentate, anche nel nostro privato, proprio da filmati non dissimili da quelli di Pino. Magari non abbiamo vissuto su un'isola così remota, insieme a Lampedusa anello di congiunzione tra due continenti, l'europeo e l'africano, ma la vita estiva di provincia sulla costa (scrivo da pugliese) è un linguaggio universale: non si possono dimenticare le movide senza impegno al suono del vento del mare e delle ultime hit, i volti che emergono nelle strade di paese... e gli edifici vissuti, a volte ristrutturati, ma a volte anche abbandonati, da un'attenzione che si è spostata altrove, come quella dei genitori di Ettore. Picarella lascia che il sapore del documentario racconti i risvolti più romanzeschi scremandoli dagli eccessi didascalici, anche perché i piccoli Ettore Pesaresi e Giovanni Cardamone sono - senza mezzi termini - troppo simpatici e veri per non eleggerli a proprio tramite di quest'avventura che sembra così unica pur essendo tanto comune. Una Mannoia periodo Ruggeri in colonna sonora sul finale è uno dei rari momenti in cui Sciatunostro si concede una costruzione audiovisiva più "facile", ma la parte razionale di noi che lo nota è clamorosamente rimproverata da quella che raggiunge un fazzoletto. Perché "il tempo non torna più", ma per lo meno le immagini non lo disperdono. E Pino, di fronte al suo PC e ai suoi semplici programmi di montaggio, l'aveva capito da un pezzo, ancora prima di invecchiare.