Margaret Qualley e Christopher Abbott impegnati in un serrato confronto fatto di sesso, potere, psicologia e genere in questo film di parola (ma non solo) diretto da Zachary Wigon. Arriverà al cinema con I Wonder Pictures. Recensione di Federico Gironi.

Due personaggi, una stanza. Il tipo di cinema più difficile, se vogliamo, perché non deve diventare solo teatro filmato, perché i ritmi, e le parole, e i movimenti, perché tutto deve essere preciso. Impeccabile. Altrimenti tutto crolla.

Non crolla, Sanctuary. Tiene. Non è poco. Coinvolge anche.

I due personaggi sono quelli interpretati da Margaret Qualley e Christopher Abbott, alias Rebecca e Hal. L’una escort specializzata in sottomissione e dominazione, l’altro ricchissimo rampollo di una dinastia di albergatori che sta per essere nominato amministratore delegato della società di famiglia. La stanza, va da sé, è una lussuosa e spaziosa suite di uno degli hotel di Hal.

L’inizio spiazza, intriga. Rebecca e Hal non sono quelli che sono, recitano una parte e poi si rivelano allo spettatore. Ma anche quella, forse, non è la verità. Non tutta, perlomeno.

Ok, lei è una escort, lui il ricco rampollo problematico che ama farsi umiliare, ma una volta fatto quel che c’è da fare, tipo pulire il bagno in mutande e masturbarsi a comando, le cose non sono esattamente terminate. Perché lui vorrebbe concentrarsi su una nuova vita, lei non è del tutto d’accordo. Scoppiano i contrasti, anche violenti: c’entrano sesso e passione, ma anche potere a avidità, e anche il gioco dei ruoli e dei generi che, in maniera meno estrema, un po’ tutti conosciamo.

La versione rivista e perversa della guerra dei sessi, se volete, aggiornata a questi tempi brutti che viviamo.

Perché Zachary Wigon, regista, guarda a modelli d'antan più che al postmoderno, a Hitchcock e Losey, e si vede.

Niente di nuovo, niente di eclatante, in alcuni passaggi, c’è da dirlo, perfino un po’ scontato. E però. Però Sanctuary, in fin dei conti, regge.

Regge perché il copione di Micah Bloomberg (l’uomo dietro Homecoming, tra le altre cose) è teso e preciso, perché Qualley e Abbott danno corpo e calore a quelle parole. Regge perché, con qualche svolazzo di troppo, Wigon e la sua DOP Ludovica Isidori (italiana al lavoro in America) hanno trovato il modo giusto per stare addosso ai loro personaggi senza claustrofobie o morbosità. Non era scontato.

E poi, visto che di guerra dei sessi abbiamo parlato, la conclusione della vicenda, che magari non è del tutto inattesa come si vorrebbe, va in una direzione che, tutto sommato, non era affatto scontata, e che mescola ulteriormente le carte, giocando a modo suo col romanticismo.