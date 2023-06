Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli è l'incrocio tra una storia di formazione young adult e un coloratissimo scatenato cartoon. La nostra recensione del film DreamWorks Animation.

Ruby Gillman è un'imbranata adolescente di sedici anni, che al liceo di Oceanside è una nerd di matematica e si prepara al ballo di fine anno, sognando di andarci col ragazzo al quale fa ripetizioni. Ruby però è anche un kraken sotto mentite spoglie umane, che si trova sulla terraferma perché sua madre ha deciso di tagliare i ponti col mondo sottomarino, del quale è sovrana la nonna di Ruby. Già a disagio nell'integrarsi, per via del suo corpo strambo, Ruby trova l'amicizia della nuova reginetta della scuola Chelsea... peccato che anche lei arrivi dagli abissi, pur non essendo un kraken...

Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli vede il ritorno alla DreamWorks Animation del regista Kirk DeMicco, che aveva codiretto il primo Croods e poi aveva avuto una parentesi su Netflix con Vivo. DeMicco ha sostituito alla regia Paul Tibbit, che aveva avviato questo progetto dalla lunga gestazione, basato su una sceneggiatura originale di Pam Brady, Brian C. Brown ed Elliott DiGuiseppi. La DreamWorks arriva dall'annata 2022 che le ha concesso di ricavarsi un degno spazio commerciale e artistico, in un panorama dell'animazione dominato dai numeri dell'Illumination: Troppo cattivi e Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio sono state notevoli sorprese, opere da non sottovalutare nella ricerca visiva o nel coraggio di percorrere strade grottesche. Proprio per questo però Ruby Gillman ci è apparso un po' un passo indietro, ci è risultato troppo più timido.

Non c'è nulla di criticabile nelle intenzioni narrative: come succede peraltro in film Pixar recenti tipo Red ed Elemental, c'è anche qui un personaggio che deve trovare un posto nel mondo, tenendo un piede nelle radici di una famiglia alla quale non riesce a voltare le spalle. La visionarietà cartoon crea la metafora di una condizione umana molto diffusa e frequente, ed è nella gestione di quella metafora, nei livelli di lettura e di suggestione, che si misura la capacità di lasciare il segno. Ruby Gillman è un film che si mantiene molto leggero e scherzoso, e si ferma prima di rendere i temi trattati più universali e non strettamente legati a un registro adolescenziale, esattamente come quello della protagonista. L'esperienza risulta perciò meno coraggiosa rispetto agli altri recenti lavori dello studio, avendo un target più ristretto e più giovane.

Detto ciò, bisogna ammettere che quel pubblico di riferimento non avrebbe molto da lamentarsi di Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli: in un contesto cinematografico dove le famiglie portano bambine e bambini al cinema per guardare film animati spesso a basso costo, realizzati da studi con cuore ma pochi mezzi, questo film rimane uno spettacolo tecnico e visivo di serie A. In particolar modo diverte l'animazione della famiglia piovresca di Ruby, lei compresa: i modelli della moderna tecnica CGI hanno pur sempre uno "scheletro" che ne definisce la postura, ma questi esseri umanoidi mutanti di discendenza cefalopode sono assai buffi da vedere. Il loro modo di muoversi privo di ossatura libera gli animatori da alcune regole tipiche dell'animazione in CGI, facendo respirare per un breve momento l'anarchica animazione "a tubo di gomma" che caratterizzò il cartoon muto degli anni Venti.