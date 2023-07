Una ragazza ribelle che ama le moto e vaga per una Francia periferica in cerca di una tribù che scopre in un gruppi di ragazzi che guidano le moto in maniera estrema. La recensione dell'opera prima Rodeo, presentata al Festival di Cannes 2022.

Nell’anonimato di un paesaggio sospeso fra qualche spazio di verde lussureggiante e la predominanza del cemento di cavalcavia, rotonde e aree industriali, si aggira Julia (Julie Ledru), giovane sospesa fra la tarda adolescenza e un’età adulta di cui non trova la chiave. Vive di piccoli espedienti, spesso al di là della legalità, orientati ad alimentare la sua grande passione per la moto, oltre alla sopravvivenza in assenza della presa di responsabilità di un lavoro da mantenere e una famiglia da cui scappa annoiata. Una volta la si sarebbe definita un “maschiaccio”, con le sue magliette larghe sportive, i capelli senza controllo e la tendenza a mettersi nei guai e a non indietreggiare di fronte a una prepotenza o al rischio di una nuova sfida.

Rodeo è il titolo dell’opera prima della giovane Lola Quivoron, trentenne da poco uscita dalla Fémis, la scuola di cinema parigina. Un titolo che rimanda alla natura selvaggia del film, a un’ambientazione che è contemporanea, suburbana, ma che potrebbe essere medievale o in giro per il Texas. Ovunque ci sia una creatura da domare, che sia un cavallo per un cavaliere, o un toro per un cowboy. O, come in questo caso, una moto pronta a sgusciare via a destra e sinistra per una giovane in cerca di una stella polare. C'è il movimento al centro di questa storia, il ritmo di un battito che si fa frenetico quando Julia sembra trovare un porto in cui parcheggiare la sua solitudine.

Incontra un gruppo di maschi motociclisti, appassionati di figure più o meno pericolose e impennate controllate su moto da cross. È una comunità di giovani - per lei forse una possibile famiglia - che si muove in una clandestinità promiscua, portando avanti in qualche caso - come nel gruppo ristretto a cui si lega maggiormente Julia - un business di riparazione e rivendita di moto modificate. Un contesto in cui l’adrenalina scorre a fiumi quando partono per le loro esibizioni, incursioni su strisce d’asfalto lontane dalla polizia, in cui la giovane protagonista si sente viva. Per la prima volta, anche quando non è in sella.

È un personaggio “diverso”, però. Fra i cavalieri erranti sarebbe stata additata come una “strega”. Inizia a mostrare anche il suo lato più tenero, una volta che sente di essere entrata in una zona controllata, in un rifugio in cui si stupisce per ricevere un certo calore umano. Specie da parte di una donna, con il suo bambino, fidanzata del piccolo boss Domino, che gestisce i loro traffici illegali dalla prigione. Si trova sul crinale, è sul punto di sentirsi domata, di deporre gli artigli della ribellione per un tentativo spontaneo di varcare la linea d’ombra verso l’età adulta.

Narrativamente il film sfugge di qua e di là, verso una conclusione fin troppo scontata e banale, ma era forse inevitabile per un’opera così sbilanciata verso la credibile rappresentazione di energia, movimento irrefrenabile e ricerca di libertà. Un esordio che lascia ben sperare, quello di Quivoron, capace si seminare suggestioni e di cercare una propria strada. Al sapore di bitume caldo, gomma bollente e freni.