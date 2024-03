Arriva dal 21 marzo sulla piattaforma di Amazon questo libero remake di Il duro del Road House diretto da Doug Liman. Che, prima ancora che un film di menare, un western camuffato, un omaggio agli anni Ottanta, è una scanzonata commedia. La recensione di Road House di Federico Gironi.

Circondato negli anni, e in maniera un po’ inspiegabile, da un’aura cult, Il duro del Road House, specie a rivederlo oggi (sta pure lui su Prime Video), è un film dal dubbio valore artistico ma che rimane come perfetto carotaggio di una stagione cinematografica alla quale, non solo per ragioni generazionali o anagrafiche, in qualche modo non si può non voler bene.

In quel film, infatti, ci sono Patrick Swayze che, nei panni del buttafuori filosofo e marzialista, faceva le prove generali per dar vita al Bodhi di Point Break e esibiva una percentuale ridicola di massa grassa a torso nudo, la colonna sonora piena delle canzoni di Jeff Healey che proponevano un campionario esaustivo del rock-blues statunitense, il tema dell’individualismo che, scagliandosi contro l’ingiustizia, ricompatta una comunità, la libera esibizione di tette femminilie e battute sessiste, l’amicizia virile, l’apparizione di quella sorta di meteora che è stata Kelly Lynch (anche nel cast di Cocktail e Drugstore Cowboy), le botte date e ricevute, sempre di santa ragione. I tardi anni Ottanta, insomma.

Passati quarant’anni, e tanto cinema e tante mode sotto ai nostri occhi, se proprio quel film si doveva rifare, era forse giusto farlo così come l’hanno rifatto Doug Liman e soci: buttandola in caciara. Presentando il film alla stampa internazionale, Jake Gyllenhaal (più massa muscolare, stessa massa grassa di Swayze allora) aveva raccontato di come la sua reazione alla proposta di Liman di girare questo film avesse risposto che gli sembrava una pazzia, e che quindi non vedeva l’ora di farlo, e di come l’idea generale fosse quella di divertirsi e di giocare tra amici.

Senza fare confronti tra il divertimento loro e il nostro, è innegabile che pazzia e divertimento sono evidenti in questo nuovo Road House, che prima di essere un film di menare, una storia d’amore, un western camuffato (cosa che, in fondo, era anche l’originale, e che qui viene esplicitata con autorionia), è una commedia.





Liman e i suoi sceneggiatori (che sono tale Chuck Mondry, esordiente, e - guarda caso - l’Anthony Bagarozzi che ha scritto con Shane Black The Nice Guys), hanno preso il film del 1989, e l’hanno messo nel frullatore assieme a altri titoli simbolo di quella stagione di cinema e audiovisivo, frullando il tutto per far risaltare gli elementi più ironici e far montare storia e personaggi per arrivare sopra le righe quanto desiderato.

Trasportando la vicenda dal profondo sud rurale del Missouri a un luogo tropicale come le Florida Keys, Road House fa di Dalton una sorta di novello Thomas Magnum (camice comprese), uno che lì vorrebbe solo star tranquillo, dimenticare i traumi del passato, sorridere sornione e rilassarsi nella barca-depandance della sua datrice di lavoro. Ovviamente tutto questo non sarà possibile, ed eccolo allora trasformarsi in una sorta di Joe Hallenbeck, il personaggio interpretato da Bruce Willis nell’Ultimo Boyscout (ancora Shane Black), uno che mena le mani, di spezza un braccio, ogni tanto incassa, sputa sangue, alla fine ti fa fuori (dicendotelo prima), ma sempre inframezzando il tutto con una battuta, invariabilmente intrisa nel sarcasmo.





Buddy movie senza compare - perché qui il protagonista, l’antieroe western, è destinato a cavalcare da solo verso il tramonto - Road House non si fa mancare ovviamente i villain, dal boss schizoide e inetto di Billy Magnussen al super-scagnozzo qui interpretato da un Conor McGregor fin troppo esagerato e caricaturale. Al posto di Kelly Lynch, la portoghese Daniela Melchior, due occhi che bucano anima e schermo, ma un personaggio un po’ sacrificato e ripetitivo. Ma tanto, in fin dei conti, qui l’affaire tra Dalton e Ellie è un contorno, un riempitivo, un apostrofo nemmeno troppo rosa tra una battuta e una scazzottata, tra una birra gelata e un ammazzamento. E anche nelle scene di combattimento vere e proprie, che Liman gira con discreta perizia, ma più memore di Mr. & Mrs. Smith che non di The Bourne Identity o anche Edge of Tomorrow, emergono sia gli anni passati (ci sono reminiscenze dei film di Jean Claude Van Damme come certe cose alla John Wick), sia la voglia di essere, sopra ogni cosa, divertenti e scanzonati.





La verità vera - quella che, per ammettere, bisogna essere leggeri ma non stupidi, e consapevoli di sé stessi, delle proprie qualità e dei propri limiti, come chi questo film lo ha fatto - è che Road House divertente lo è. Lo è nella misura in cui sa benissimo di essere un film che nasce e si è costruito su premesse chiare, e che non ha mai nemmeno per un istante vissuto l’illusione di essere più di quel che è e poteva essere: intrattenimento godibile, smaliziato, magari pure un po’ orgogliosamente mascolino senza essere tossico ma anzi perfino autoironico, sempre e comunque ironico e disincantato.

Vedere, divertirsi, voltare pagina. Serve anche questo.