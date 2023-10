Nella selezione di Alice nella città c'era anche un horror, Resvurgis, che ha spunti e aspetti interessanti, pur non riuscendo del tutto a sfuggire ai cliché del genere. La recensione di Daniela Catelli.

Fa sempre piacere quando un regista italiano decide di cimentarsi con l’horror, un genere poco praticato da noi, che pure nel passato abbiamo esempi che hanno fatto scuola, da Mario Bava a Riccardo Freda e ovviamente Dario Argento, soprattutto nelle sue sfumature soprannaturali. Da sempre siamo fan non solo del cinema dell’orrore, ma soprattutto dei film dedicati ai mutaforma, il cui esempio massimo e più elevato sono i werewolf movies, il cinema dei licantropi, figura mitologica che affonda le sue origini in un passato davvero remoto ed è presente in tutte le civiltà inclusa la nostra, come sottolinea anche il regista Francesco Carnesecchi, citando Plinio il Vecchio e la tradizione dei Lupercali. iIl suo Resvrgis è un film che per certi versi ci ha convinto e che offre molti spunti interessanti, ma che non riesce a evitare di cadere in certe trappole.

Al centro della storia c’è Sara (Ludovica Martino, che ricorda una giovane Isabella Ragonese, molto convincente), uscita da poco dal carcere per aver causato, per distrazione e gelosia nei confronti della sua ex, Miriam detta Miri (Beatrice Fiorentino, grande grinta, per la prima volta sul grande schermo), un omicidio stradale guidando strafatta. Alla sua prima uscita, partecipa a una battuta di caccia al cinghiale sui Monti Simbruini con Gaia (Blu Yoshimi), il ragazzo di lei e suo cugino. A sua insaputa arriva anche la bella e spregiudicata Miriam, aspirante attrice, con la nuova compagna, Tea. Ben presto però nel bosco i ragazzi scopriranno di non essere soli, e complici il diario di un disertore della prima guerra mondiale trovato in una grotta e una antica maschera da lupo, si troveranno trasformati da cacciatori a prede.

Come dicevamo, Resvrgis ha indubbiamente dei pregi e si vede che Carnesecchi l’horror lo frequenta e gli piace (al contrario di un paio di registi che non citiamo, autori di recente di film analoghi). Gli attori sono ben diretti, non ci sono momenti ridicoli, la tensione è ben costruita e la fotografia molto suggestiva. Anche le ambientazioni sono ben sfruttate e, cosa niente affatto scontata per un film che presumiamo a basso budget, la creatura – ovviamente vista al buio – è ben fatta. Qua e là notiamo delle citazioni di classici del genere, da La casa a L’ululato (ma appare anche l'aconito, o erba luparia, de L'uomo lupo), inserite visivamente nei momenti giusti. Ma la sceneggiatura ha delle lacune che le atmosfere non bastano a riempire e segue un andamento prevedibile, per chi conosce questo genere di film, fino ad un finale effettivamente bello dal punto di vista visivo ma a cui si arriva un po’ a fatica.

L’espediente del diario (perfettamente conservato in una grotta dopo oltre un secolo) è un po’ già visto e l’origine della creatura, la cui maledizione passa per affinità, sembra, invece che per contagio, resta sospesa. Su tutti spicca il personaggio di Sara, creatura ferale e piena di risentimento, che dietro l’apparente fragilità e vigliaccheria cova la ferita di un animo tradito e mai riconciliato, e sono credibili le dinamiche ra lei e l’ex, con la costante tensione sotterranea che a un certo punto esplode. Però vedere questi cinque giovani “alternativi” che maneggiano con sicurezza i fucili come se fossero oggetti di uso comune e vanno a caccia per divertimento, non aumenta la nostra simpatia nei loro confronti, perché, diciamolo, in fondo non aspettiamo altro se non di vederli sbranati dal mostro. Un po’ di empatia nei loro confronti, in questo caso, avrebbe aiutato a seguire con più interesse i loro conflitti. Al di là dei difetti, in ogni caso, il tentativo è interessante e potrebbe indicare la strada giusta per far “risorgere” un genere da tempo dimenticato dai nostri autori.