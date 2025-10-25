Rebuilding: la recensione del dramma con Josh O'Connor presentato ad Alice nella città

Un uomo si trova senza più nulla dopo un incendio che ha distrutto il suo piccolo ranch nel deserto del Colorado. Una piccola storia di reazione e senso della comunità diretto da Max Walker-Silverman con protagonista assoluto Josh O'Connor. La recensione di Mauro Donzelli.

“Per centinaia di anni hanno portato l’acqua per creare del verde, ma questo è un deserto”. La saggezza di un anziano delle profondità remote del Colorado sintetizza un’evidente verità troppo spesso nascosta. Quella di un’America che violenta le meraviglie della natura per creare altro, per spingersi oltre, confondendo quella ricerca della felicità rivendicata dai pionieri che scrissero la costituzione con l’inseguimento di un costante benessere materiale. Vive fra i pochi alberi e il deserto, unico già senza fissa dimora, intesa nel senso comune, che in quelle zone vale quello che vale, in una minuscola comunità ridotta senza un tetto da un violento incendio naturale. Vivono in roulotte spartane, in un terreno come tanti, una accanto all’altra, fino a che anche quella “nuova casa” gli venga tolta dalla protezione civile, quella martoriata da Trump, che deve rincorrere un altro disastro naturale e altre emergenze.

Rebuilding è il film più “americano” che vedrete quest’anno, e come tale rappresenta una piccola storia di resistenza contro le derive più recenti di un paese che rivendica ogni frattura e insegue l’individualismo più estremo, rinnegando quel senso autentico di comunità su cui è stato fondato. Un paese che si scopre fragile, come la vita quotidiana di Dusty, soprannome tutto un programma, che suona come “polveroso”, un cowboy schivo che ha perso ogni cosa interpretato da Josh O’Connor. Le pianure del selvaggio west incombono nella quotidianità silente e depressa del protagonista, che cerca senza troppa speranza una seconda opportunità. A proposito di archetipi americani. È l’ultimo erede di una famiglia di cowboy, sente il peso del ranch di famiglia secolare ridotto in cenere, e del fallimento del suo matrimonio.

È divorziato da Ruby, con cui è cresciuto, non è molto empatico e capace di costruire un vero rapporto con la figlia, la piccola Callie Rose (Lily LaTorre). Dinamica complicata ulteriormente della precarietà della roulotte in cui la accoglie insieme agli sfollati. Rebuilding è il secondo film di Max Walker-Silverman, nativo proprio di quell’angolo magnifico e remoto del Colorado, che racconta fin dal titolo la storia di un uomo che ricostruisce la propria vita, e proprio toccando il fondo supera i suoi evidenti limiti contando sull’appoggio degli altri, a attraverso questi riesce anche a sbloccare la sua difficoltà a mostrare affetto per la figlia. Con semplicità e una discrezione totale, tipica di quei luoghi e di quegli abitanti, il film mette in scena un piccolo gruppo di individualità che si ritrova prima famiglia, e poi comunità.

Capace di registri sempre diversi, qui O’Connor entra con disinvoltura nei panni dimessi di Dusty, appena incurvato dal peso del suo destino e della famiglia che vorrebbe omaggiare, ridotto a cowboy senza cow, senza vacche ed animali. Una perdita d’identità che gli permette però di ritrovare un ruolo nella sua terra e per la sua vita, in cui ci sia spazio per gli affetti e per l’inseguimento, nel suo stile, di quella felicità messa nero su bianco dagli antenati pionieri che sbarcarono più a nord e a est.