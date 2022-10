Renato De Maria firma questo film a cavallo tra commedia, dramma e avventura, e sospeso tra la Storia con la "s" maiuscola e la storia del copione. Rapiniamo il Duce sarà disponibile su Netflix dal 26 ottobre 2022. Recensione di Federico Gironi.

Tarantino spesso è un problema.

Mi spiego. Da quando c’è in giro Tarantino, ovvero dai primi anni Novanta, il mondo del cinema è pieno di tarantinismi. Non sempre, o meglio quasi mai, in grado di far propria in maniera adeguata - nello stile del film, e in quello che racconta - la lezione di cotanto maestro.

Si è imitato Le iene, poi Pulp Fiction, e poi tutto il resto, o quasi. Jackie Brown no, chissà perché, quello non l’ha imitato nessuno. Che caso.

In ogni caso: tutto questo per dire che probabilmente un film come Rapiniamo il Duce non sarebbe esistito se, prima di lui, non fosse esistito Bastardi senza gloria, se vogliamo. Con magari un Freaks Out a fare da trait d’union.

Intendiamoci. Che il cinema di genere in Italia venga promosso e prodotto, si tratti di Mainetti o De Maria o chiunque altro ancora, è solo cosa buona e giusta. Che la storia del nostro paese, la Seconda Guerra Mondiale, e il fascismo, diventino scenari per raccontare delle storie che più o meno direttamente sono utili anche - non solo, ma anche - a ricordare certi orrori, anche. Solo che Tarantino è difficilmente imitabile, e c’è anche da dire che il genere è cosa seria, mica da prendere sottogamba: e non basta compensare le mancanze con simpatia e strizzate d’occhio.

Dispiace, allora, dover constatare che Rapiniamo il Duce soffra di problemi che non fanno onore alle intenzioni che, chiaramente, erano a monte, dalla produzione, alla scrittura, passando per la regia, ottime.

La trama del film è pure intrigante. La Milano ancora fascista del 1945, la ferocia di un fascismo che sente di star per perdere la guerra, il piano di fuga di Mussolini sono un ottimo tableaux storico sul quale tratteggiare la storia di un ladro individualista innamorato di una cantante di successo che gli viene contesa dal più sadico e spietato tra le camicie nere. E divertente l’idea che, per salvare sé stessi, e non solo, questo ladro e la sua banda più o meno improvvisata tentino la missione impossibile di sottrarre il fantomatico tesoro rubato agli italiani che Mussolini vuole portare con sé in Svizzera.

Si capisce da subito, da prima che arrivino gli intermezzi animati e disegnati, che il fumetto è uno dei punti di riferimento stilistici di De Maria, che non a caso è quello dell’ottimo Paz!. E quindi bene il grottesco, l’esagerato, il sopra le righe.

Bene anche le scelte di cast, dal protagonista Pietro Castellitto alla sua bella Matilda De Angelis, passando per l’ubiquo Tommaso Ragno e per un ghignante Filippo Timi. Facce giuste al posto giusto, sulla carta.

Bene giocare con la storia, e la Storia, e tutto il resto.

Meno bene che alcune alchimie siano fiacche, e che alcuni registri risultino stonati.

Meno bene che l’atmosfera da fumetto si traduca in una superficialità eccessiva.

Meno bene che la sceneggiatura si sprechi in parole e battute inutili per spiegare l’ovvio allo spettatore, come certe insistenze della macchina da presa.

Meno bene che dopo un inizio vagamente promettente, Rapiniamo il Duce si incarti nel riproporre sempre le stesse dinamiche, e che arrivi al clou dell’azione, e del sentimento, si smonti immediatamente per via di certe scelte che sembrano un po’ facilone e un po’ svogliate.

E allora va a finire che le cose migliori del film siano le scelte musicali: “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri recenetemente ascoltata anche in Margini apre e chiude la storia, e a un certo punto il personaggio di Matilda De Angelis canta “Tutto nero”, la cover di “Paint It Black” degli Stones di Caterina Caselli, e una versione riarrangiata di “Amandoti” di Gianna Nannini.