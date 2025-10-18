Queens of the Dead, la recensione: deludono gli zombie in salsa queer della figlia di Romero

Il film d'esordio di Tina Romero è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, ma non è niente di vagamente memorabile. La recensione di Queens of the Dead di Federico Gironi.

“Non siamo in un film di George Romero!”, dice a un certo punto Tom Savini, nei panni del sindaco di New York, cercando di smentire l’apocalisse zombie. In sala alcuni hanno riso a questa battuta, che però mi pare così banalmente meta- da far cadere le braccia, e che soprattutto mi pare un’involontaria dichiarazione. Perché no, Queens of the Dead di Romero non ha nulla, tranne il cognome della regista; e Tina sarà sicuramente una persona bravissima e degnissima, ma insomma: come regista lascia un po’ a desiderare.

Del cinema di papà George qui manca lo spessore cinematografico ma pure quello politico, nonostante sia chiaro fin dal titolo che Queens of the Dead mette al centro della sua vicenda un gruppo di persone che, politicamente, sono di grande attualità: tutte appartenenti alla sempre più variegata famiglia (ovviamente arcobaleno) della galassia LGBT più tutte le altre lettere e simboli che man mano si aggiungono. Nel caso specifico qui abbiamo a che fare con drag queen, gay, lesbiche butch e non butch, non binari che usano come pronome “they” (speriamo non lo senta Guadagnino) e trans. C’è anche un banalissimo etero (anzi due, ma uno muore abbastanza in fretta), ovviamente destinato a mettere in luce solo i suoi limiti, il suo patriarcato interiorizzato, la sua reale inadeguatezza al ruolo che pensa debba essere suo. Che originale.





Ora, intendiamoci. Il punto non è mica che non vada bene fare un film che parli di questa comunità. Il punto è che se fai un film romeriano cercando di fare un discorso politico sulla tua gente, dovresti cercare di dire qualcosa di un minimo significativo. E invece. Invece Tina Romero ha uno spessore politico ancor più sottile di quello cinematografico, e di questa comunità, e delle sue lotte, e dei dubbi e delle paure dei suoi singoli membri non dice niente di interessante. Sul resto della società, lasciamo perdere.

L’unico spunto che coglie vagamente nel segno, ed è tutto dire, è il fare dei suoi zombie - i più lenti, stupidi e meno letali che si siano mai visti - creature che rispondono ancora allo stimolo che ha fritto loro il cervello già prima di qualsiasi mutazione: lo schermo dello smartphone.

Insomma. Un po’ di personaggi in un ospedale di Manhattan, un po’ in un club di Brooklyn, zombie che sembrano solo appartenere a un certo tipo di subcultura, la solita lotta per la sopravvivenza durante la quale emerge qualche dissidio interiore o interpersonale. Spaventi non registrati, risate pochine. L’unico indicatore che segna il pieno è quello della noia.