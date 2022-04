Quando Hitler rubò il coniglio rosa segue fedelmente il materiale letterario di partenza e non ne tradisce lo spirito, e insegna ai bambini la tolleranza, la compassione umana e che famiglia è sinonimo di casa.

Non è mai semplice per un regista misurarsi con un libro monstrum - e con monstrum alludiamo non alla monumentalità ma alla qualità e al messaggio di un testo. Non è facile perché il confronto sarà nella maggior parte dei casi impietoso verso il film. C'è un modo, tuttavia, per aggirare l'ostacolo, ed è tradire il materiale letterario di partenza pur rispettandone lo spirito. Adattando "Quando Hitler rubò il coniglio rosa", Caroline Link ha preferito muoversi sulla strada della fedeltà assoluta, anche perché il libro pubblicato nel 1971 racconta la storia dell'autrice Judith Kerr, che si è limitata a cambiare il proprio nome in Anna Kemper. E la stessa Kerr, che è morta nel 2019 all'età di 95 anni, ha dato la sua benedizione alla sceneggiatura. Ciò significa che la scrittrice si è ritrovata nei personaggi e nelle situazioni di una bimba dai capelli ricci il cui coniglio di peluche altro non è se non l'innocenza perduta. E infatti il giocattolo resta a Berlino, pronto a diventare bersaglio di Hitler in persona.

Come la Kerr, la regista sceglie di narrare la storia dei Kemper dal punto di vista di Anna, e ciò le consente di muoversi fra il dramma e la leggerezza, fra l'entusiasmo per la novità e la consapevolezza di non avere più una patria. La piccola protagonista in questo senso è sveglia e capisce immediatamente che il nazismo fa rima con ottusità e crudeltà. Sa che si muore nei campi di concentramento e che si può diventare "bisognosi " dall'oggi al domani. Ciò la allontana, ad esempio, dal bambino de La vita è bella, anche perché la Kemper Junior è proprio una piccola donna, che dà teneramente l'addio alle stanze e agli oggetti delle case che si lascia dietro, come di solito fanno i bambini, ma che si meraviglia, proprio come un’adulta, quando scopre che in Francia solo i maschietti possono percorrere il corridoio centrale della classe mentre le femminucce devono muoversi lungo i muri.

Un altro tema che Quando Hitler rubò il coniglio rosa affronta, seppure accennandovi appena, è la religione. Mentre in occidente si sta consumando la più grande tragedia del XX° secolo, la fede in Dio viene meno a favore della fiducia nella gratitudine umana, merce assai preziosa. Naturalmente è al padre di Anna che sono "affidati" gli argomenti più complessi del film, fra cui anche l’importanza della cultura e della libertà di pensiero, e una riflessione sulla condizione errante del popolo ebreo.

Insegna a trovare un posto nel mondo Quando Hitler rubò il coniglio rosa, ma sembra rivolgersi soprattutto a un pubblico molto giovane, e non perché il film sia superficiale o a causa dell'età della protagonista, ma perché non riproduce, o meglio non rende giustizia a quel mix di divertimento e terrore che è uno dei punti di forza dell'opera della Kerr. Pur essendo privo del sentimentalismo che caratterizza per esempio Tutti insieme appassionatamente, nel quale la famiglia Von Trapp abbandona l’Austria a causa del Führer, il film manca della giusta tensione o senso di minaccia. Se non consideriamo il segmento iniziale, sembra tutto troppo facile per la famiglia di Anna, che si reca in una Svizzera dove "le caprette ti fanno ciao" e i paesaggi sono meravigliosi. Migliore la parte parigina, nella quale la povertà dei Kemper è suggerita da una fetta di torta mangiata voracemente, dai tasti di un pianoforte disegnati su un pezzo di stoffa o dalle matite per la scuola meno costose dell'emporio del quartiere. E’ qui che si vede l'abilità di Caroline Link di suggerire un mood invece di gridarlo e di cogliere le suggestioni del quotidiano e dei dettagli. Purtroppo, però, la "confezione" è quasi sempre troppo perfetta, con una fotografia molto patinata che può andar bene quando Anna e i suoi sono a Berlino, fra carte da parati di William Morris e stanze ampie, ma che doveva magari essere più sporca nelle scene conclusive. La luce cambia, certo, ma la forma non si adegua abbastanza al contenuto, e il risultato è che qualche personaggio rimane distante, come la signora Kemper.

Al di là dei suoi limiti, Quando Hitler rubò il coniglio rosa è un film importante, e non diremo "necessario" perché è un aggettivo che detestiamo quando viene applicato al cinema. La sua importanza risiede nella puntuale analisi del pregiudizio e nella difesa dei diritti dei bambini. Infine dobbiamo ricordare che il film nasce da un'esigenza profonda di un produttore, Jochen Laube, che crede che i cineasti tedeschi abbiano la responsabilità di reagire al crescente estremismo di destra della società in cui si trovano a vivere.