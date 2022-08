Ha aperto la sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022 il dramma Princess diretto da Roberto De Paolis, alla sua opera seconda dopo l'esordio Cuori puri presentato a Cannes. La recensione di Mauro Donzelli.

Una fiaba piena di colori, eppure così ancorata nella realtà. Quella di Roberto De Paolis, all’opera seconda dopo l’apprezzato Cuori puri, è una immersione antropologica in un universo, tentando di rappresentarlo con la minima intrusione possibile dello sguardo dell’irrealtà, nonostante tutto, rappresentato dal cinema e dallo spettatore. Princess è la principessa di questa favola, vive in un reame apparentemente lontano lontano dalla metropoli, ma in realtà si trova immersa nel verde selvaggio del litorale romano, a pochi passi da Ostia. Il suo eccentrico bosco incantato.

È una teenager immigrata clandestina nigeriana che vende il proprio corpo. Ha ricreato il suo castello, con tanto di ponte levatoio rappresentato dalla distanza di sicurezza fra i potenziali clienti, che abborda sulla strada, e il suo talamo appartato all’interno. Una pineta che arriva fino al mare, una terra di nessuno colonizzata da Princess insieme ad altre colleghe, in un quotidiano gioviale, spensierato e orientato certo al guadagnare i soldi necessari per vivere, ma privo della patina di pesante giudizio morale e pietistico tipico del cinema che racconta immigrazione, prostituzione e varie declinazioni del concetto di marginalità o esclusione.

Insomma, almeno per buona parte di questa storia, De Paolis ha costruito personaggi e dinamiche immergendosi nella realtà di queste ragazze, in ascolto. Un viaggio che naturalmente presenta ostacoli e molti antagonisti travestiti da principi azzurri. La giornata comincia con una preghiera per invocare clienti buoni e non quelli cattivi, magari violenti. Una rappresentazione ai limiti della visione documentaristica, senza superare il confine inopportuno che separa dal lirismo del degrado. È un racconto di formazione di anime solo con qualche ferita in più rispetto alla maggior parte delle ragazze in cerca di un destino da vivere in pieno. Glory Kevin, interprete di una vita quotidiana molto simile alla sua. Regala una purezza color pastello al suo personaggio. da non confondere con ingenuità o peggior ancora scarsa intelligenza. Quella di Princess è infatti anche una maschera che la protegge dal cinismo del mondo che la circonda, isolandola nel suo castello. Una parte interpretata quando entra in scena - in campo - nel suo lavoro, lasciandosi andare spesso e volentieri - fuori campo - a commenti salaci e implacabili sui clienti con le compagne di foresta.

Un’immersione nella vita delle ragazze, quella di Princess, con piccole variazioni e a suo modo ipnotica e divertente, fino alla cesura rappresentata dall’irruzione di un’anima candida, un buon samaritano che sembra volerla aiutare, Lino Musella, attore sempre di giustezza e mai fuori tono. Si instaura a quel punto un rapporto che provoca uno scartamento nella giovane protagonista e rimette in primo piano lo sguardo dell’autore dietro alla macchina da presa, riconducendo il film in terreni più tradizionali e meno sorprendenti, quelli del rito di passaggio. Evitando però, lodevolmente, la figura del principe azzurro su un cavallo a due posti.