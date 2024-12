Originale nella concezione e nella realizzazione, classico nello svolgimento, al cinema il biopic animato in Lego, Piece by Piece, sulla carriera del musicista e produttore Pharrell Williams. La recensione di Daniela Catelli.

Pharrell Williams è una superstar: rapper, compositore, produttore, cantante, stilista (è direttore creativo di Louis Vuitton) e autore di alcuni dei maggiori successi della musica contemporanea. Un uomo capace di spaziare in vari campi dello spettacolo, autore di un inno diventato virale come “Happy” (che aveva composto per Cattivissimo Me 2), skateboarder, amante della fantascienza e di Star Trek, che ha perseguito con successo ed entusiasmo una carriera proiettata sempre nel futuro. A 50 anni suonati, si può permettere di fare un bilancio e di scegliere un modo non convenzionale di proporre il classico biopic in cui lui stesso, le persone a lui vicine e gli artisti che hanno collaborato con lui ne raccontano la parabola di vita e carriera, scegliendo di farlo sotto la forma di un film Lego, Piece by Piece. Ed è questa, a parer nostro, la scelta migliore, perché l'animazione permette di illustrare al meglio la fantasia, i sogni, i voli pindarici che solo raccontati non avrebbero presa sul pubblico. Per farlo Williams si affida alla regia di Morgan Neville, autore di premiati documentari biografici dal vivo, molti dei quali dedicati proprio a musicisti.

In questa fantasmagorica e affascinante cornice, che molto gli somiglia (non dimentichiamo che Williams è considerato uno degli uomini meglio vestiti al mondo ed ha indubbiamente uno stile unico ed originale), l'artista racconta la sua infanzia e le sue influenze personali e artistiche e il suo innamoramento per la musica, di cui riesce a vedere i “colori”, in quella che è a nostro avviso la parte più riuscita e coinvolgente del film: il desiderio di fuggire dalle case popolari di Virginia Beach, l'amore per il mare, pari forse solo a quello per lo spazio (chi altri avrebbe chiamato un figlio Rocket?), gli insuccessi scolastici, la chiesa coi canti gospel, la nonna che vede in lui qualcosa di speciale e l'incontro col coetaneo Chad Hugo, con cui entra subito in sintonia e fonderà i Neptunes. Poi, il film prende strade più convenzionali, con l'incontro con un produttore che cambia la vita e fa pensare più in grande, i primi successi da giovanissimo, l'affermazione e la collaborazione con personaggi del calibro di Gwen Stefani, Jay Z, Snoop Dogg, Daft Punk, Kendrick Lamar, Justin Timberland e moltissimi altri, tutti (meno i francesi col casco) presenti anche in voce nel film.

Non manca il momento della crisi, quando Pharrell svende il suo talento, si ritrova solo e sfruttato da discografici senza scrupoli e non sa più che fare, e il riscatto finale, grazie anche alla famiglia. Questa parte è la più convenzionale, con tanto di intervista da Oprah in cui Williams si commuove, un accenno a Black Lives Matter e alle lotte dei neri contro il razzismo e – di fondo, ma non poteva essere altrimenti – una certa esaltazione di sé. Sinceramente ci ha stupito il livello a cui è giunta l'animazione Lego rispetto ai primi film: Piece by Piece è pieno di invenzioni e trovate, non manca di ironia (bella ad esempio la figura dell'astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan, che fa da guru a Williams) e la musica – ottima - è giustamente in primo piano ma senza la creazione di questo mondo di mattoncini, pezzo dopo pezzo, come la vita stessa si costruisce, il film non avrebbe avuto lo stesso impatto, risultando probabilmente anche un po' noioso. Resta da vedere come verrà accolto in Italia, dove meriterebbe di essere visto soprattutto da chi ascolta solo trap e non ha cultura musicale, perché Pharrell Williams è la dimostrazione lampante che il talento non è tutto, se non ti appoggi alle spalle dei giganti che sono venuti prima di te (uno per tutti, citato nel film, Stevie Wonder).