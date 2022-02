Sbrigatevi a vedere, o rivedere, su RaiPlay questo documentario di Giorgio Verdelli tutto dedicato, senza mai inutili agiografie ma con equilibrata passione e doveroso rispetto, a un gigante della canzone italiana e mondiale, autore di melodie e testi meravigliosi e pieni di cinema.

Patrice Leconte, che lo paragona a Mastroianni, dice che "il talento non inganna". Andrea Camilleri ne esalta "l'eleganza dell'intelligenza".

Paolo Jannacci che ricorda quando papà Enzo lo chiavava dicendo: "Pronto, c'è il poeta? Sono il genio".

Jovanotti impazzisce su "i giornali che svolazzano", Roberto Benigni che lo chiama Principe, e Isabella Rossellini che dice una delle cose più belle e più giuste: che lui, Paolo Conte, non si sforza, non vuole essere, semplicemente è.

Niente in Paolo Conte è posa, affettazione narcista, messa in scena piaciona. Paolo Conte è Paolo Conte.

Paolo Conte, con il suo stile musicale "Confusion mentale fin de siècle".

Paolo Conte che faceva l'avvocato, che all'inizo non voleva cantare le sue canzoni, e che spiega a Monica Vitti e Gianni Minà che comunque, anche quando ha iniziato a cantare lui, i suoi dischi li considera come un campionario a uso e consumo degli altri.

E però, nessuno canta Conte come Paolo Conte. Con quelle smorfie, con quella voce calda, sensuale, piena di noncurante sprezzatura.

Se Paolo Conte lo conoscete poco, o proprio per niente, sbrigatevi a guardare Paolo Conte, via con me. Se invece già lo conoscete, e sapete che gigante che è, correte a godere della sua musica, delle sue parole, delle sue riflessioni, buttate lì con la solita, disincantata mollezza, con quella burbera e dolce riservatezza, e la passione per la parola, e l'enigmistica, e quei tanti mondi meravigliosi che stanno dentro la sua testa e che ha raccontato al mondo con le sue canzoni.

A parlare di lui, di Paolo Conte sono tanti altri ancora. Francesco De Gregori, per dirne uno. E poi Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Stefano Bollani, Pupi Avati, Renzo Arbore, Jane Birkin, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. E altri ancora.

Ogni tanto il film, il cinema, stona leggermente, ma chi se importa. Perché di cinema ce n'è abbastanza nelle canzoni di Conte.

Perché c'è Paolo Conte che parla, che canta, che suona. Che si racconta in una lunga intervista. Che viene raccontato, canzone dopo canzone, esibizione dopo esibizione, repertorio dopo repertorio.

Il mondo di Conte, fatto di pugili, ciclisti, avventurieri, donne fatali, di freddo e di pioggia, e del caldo del Mocambo, di sigarette e caffè e amari, di esotismo lontano e di intimità provinciale, di antico e modernissimo che si uniscono. Come in "Azzurro".

Un mondo bellissimo, sempre più bello, tanto più brutto e squallido e finto diventa quello che vediamo, tutti i giorni, fuori dallo schermo.