Un sistema di caste dietro al razzismo contro gli afroamericani negli Stati Uniti ma anche l'Olocausto nazista. Adattamento di un saggio di successo in patria, Ava DuVernay dirige Origin, per il qualche è stata invitata in concorso a Venezia, prima donna afroamericana. La recensione.

Le origini del nostro scontento. In questa frase è contenuto il nucleo stesso di questa particolare opera ibrida di adattamento di un saggio, dal titolo Casta, scritto da Isabel Wilkerson, vincitrice del Pultizer, molto spinto da Oprah Winfrey, che racconta la genesi del razzismo di cui soffrono da sempre gli Stati Uniti e li riconduce a un sistema rigido di caste che ne impedirebbe il superamento. Un sistema sociale stratificato e caratterizzato dalla gerarchia e dalla complessa alternanza di inclusione e esclusione.

È subito chiaro, in questo lavoro che la regista Ava DuVernay (candidata all’Oscar per Selma e il documentario XIII emendamento) ha voluto intitolare Origin, e con il quale è stata la prima donna afroamericana in concorso a Venezia. Mantiene il racconto in parallelo del momento personale difficile vissuto dalla Wilkerson, interpretata da Aunjanue Ellis-Taylor, che sta vivendo una tragedia personale con la malattia e poi la morte di una persona cara.

È alle prese con uno studio ambizioso e globale, Caste: The Origins of Our Discontents, figlio dell’ossessione americana - anche in ambito accademico - per la classificazione e il confronto, per trovare similitudini a rischio di banalizzare quanto molto complesso e unico. La tesi è quella accennata, che riconosce un tratto comune alle esperienze di esclusione comuni agli afroamericani, ma anche al sistema per caste in India e, addirittura, alla Germania nazista con lo sterminio degli ebrei. Un lavoro in cui DuVernay conferma il suo interesse per un approccio alla radice del razzismo americano, dopo il notevole documentario XIII emendamento, che riconosceva il legame fra la fine dello schiavismo e il sovraffollamento delle carceri di black.

Una lodevole intenzione didattica, in cui inserire documenti e documentario, testimonianze e personaggi reali, per indagare dalle Origin quanto oggi si continua a vivere ogni giorno negli Stati Uniti e non solo. A partire dal “classico” ragazzo col cappuccio della felpa tirato su e ritenuto sospetto se non una minaccia solo per la sua pelle scura.

Non evita delle banalizzazioni, affrontando un argomento così complesso, accontentandosi di un assemblaggio di situazioni e dinamiche da manuale per principianti, o per chi si avvicina alla materia, finendo quasi per sembrare del materiale per le scuole, mentre cinematograficamente cede a una retorica didascalica con accompagnamento di musica per commuovere. Nei suoi viaggi globali mantiene una certa goffaggine nell’approssimazione con cui forza a ogni costo un percorso comune, ottenendo il risultato non voluto di perdere di efficacia anche quando recupera eventi potenti - e raccontati da un testimone - come quello vissuto da un ragazzino afroamericano negli anni ’50, a cui fu impedito di fare il bagno in piscina con i suoi compagni bianchi di una squadra di baseball.

Origin lascia la sensazione di un’occasione mancata, e la voglia di leggere semmai il saggio di partenza, del resto qui letto ad alta voce quasi come un audiolibro in buona parte della conclusione delle due ore e dieci di durata del film.