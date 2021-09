On the Job: The Missing 8: il film del regista filippino Erik Matti: la recensione dal Festival di Venezia 2021 di Federico Gironi.

I frequentatori del Far East Film Festival Erik Matti lo conoscono molto bene. Probabilmente, mai avrebbero pensato che il regista filippino di film come Prosti, Gagamboy o Pa-syam avrebbe potuto concorrrere un giorno per il Leone d'Oro.

E invece.

E invece eccolo in concorso a Venezia con On the Job: The Missing 8, sequel di quel On the Job che nel 2013 era stato alla Quinzaine, e che di quel primo film riprende il tema dei detenuti usati come killer dai politici corrotti, e il suo ispirarsi a fatti realmente accaduti.



Erik Matti non nasconde le sue ambizioni, fin da un minutaggio che fa segnare 208 minuti (ma sembra che i due On the Job siano destinati a essere presentati sotto forma di miniserie da HBO Asia), dalla complessità esibita dell'intreccio narrativo e da un uso intensivo del piano sequenza. Non nasconde, in fondo, che il modello di riferimento di questo On the Job: the Missing 8, ancor più di quando non fosse nel suo predecessore, è il cinema di Scorsese. E in particolare, l'epica di Quei bravi ragazzi.



Al netto di alcune ingenuità, di un'insistenza a tratti eccessiva che porta a ripetere questioni e concetti, e di una durata fuori misura, il film di Matti non sarà pari alle opere del maestro americano, ma ha una sua natura sinfonica - esaltata da un commento musicale composto da innumerevoli canzoni occidentali e non - che permette di rimanere nel flusso delle immagini anche quando si attraversano momenti di stanca, o di rientrarvi con agilità dopo qualche distrazione di troppo.

Merito del movimento della macchina da presa, ma anche di una trama che, in tutta la sua complessità, si concentra alla fine su lati universali della natura umana: disillusine e idealismo, corruzione e onore, violenza e amore.



Anche per questo, pur parlando di una situazione, quella filippina, che è ben più estrema di quella di molti altri paesi del mondo, il racconto di On the Job: the Missing 8 è universale, e non si farebbe troppa fatica a immaginarlo trasposto in un paese come il nostro, in cui non sempre la politica, l'informazione e le forze dell'ordine sono state esenti da scandali, corruzioni, errori, fallacie e gravi responsabilità.