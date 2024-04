Hanno fatto bene i compiti i realizzatori di Omen - L'Origine del Presagio, che sfornano un prequel intenso, adulto e dalle molte suggestioni. La recensione di Daniela Catelli.

Nel 1971, Margaret Daino, giovane novizia americana cresciuta in un orfanotrofio, viene chiamata a Roma dal suo mentore, il cardinale Lawrence, per lavorare in una struttura che accoglie solo bambine senza madre, in attesa di prendere i voti. Entusiasta dell’esperienza all’inizio, Margaret, che si porta dietro un passato di violenza e allucinazioni, inizia a veder accadere poco dopo il suo arrivo eventi atroci, e suo malgrado, messa sull’avviso da un prete scomunicato, inizia a sospettare dei veri intenti della madre superiora e delle sue consorelle, trovandosi al centro di una terribile cospirazione ordita dai vertici stessi della Chiesa, che ha come scopo la nascita dell’Anticristo.

Confesso di essermi recata a vedere Omen – L'origine del presagio, con poche aspettative e molti pregiudizi, convinta di assistere al solito horror per ragazzini, senza mordente e necessità, con la pretesa di spiegarci cosa è accaduto prima di quello che in genere ci è stato raccontato meglio da film entrati nella storia del cinema. Grande è stata dunque la sorpresa nello scoprire che ci troviamo di fronte in questo caso a uno di quelli che oggi vengono definiti “elevated horror”, un film per adulti che amano il genere e lo conoscono, così come a quanto pare i realizzatori, che dimostrano di aver fatto i compiti, ne rispettano i capisaldi, ma soprattutto inseriscono all’interno di una narrazione tesa, angosciosa e densa di riferimenti - non solo a Il presagio del 1976, ma anche agli altri film del filone demoniaco, da L’esorcista a Rosemary’s Baby, e all’opera di Dario Argento (impossibile non pensare a Suspiria) un concetto molto forte e coraggioso, con densi echi del mondo in cui stiamo vivendo. Insomma, come gran parte dei film dell’orrore realizzati dai maestri del passato e sempre più rari da vedere al giorno d’oggi, la storia di Omen – L'origine del male, pur ambientata per necessità narrativa agli inizi degli anni Settanta, parla di noi, del mondo caotico, pericoloso e ansiogeno che ci circonda e delle imprevedibili conseguenze delle azioni dei potenti, qualunque sia la loro motivazione esplicita.

Se la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, questo detto descrive perfettamente la storia che ci raccontano gli autori Arkasha Stevenson (al suo notevolissimo debutto nel lungometraggio) e Tim Smith. Come dicevamo, i realizzatori si sono preparati molto bene sull’argomento: se conoscete il primo Presagio, del 1976, i sequel e il remake del 2006, troverete molti precisi riferimenti a tutta la saga, ma anche se non li avete mai visti potete ugualmente gustarvi questo film. Vi basti sapere che nel capostipite di Richard Donner, enorme successo mondiale, a un ambasciatore americano a Roma (interpretato dal grande Gregory Peck) viene fatto credere che il figlio è nato morto e al suo posto, senza che lui abbia il coraggio di dirlo alla moglie, viene convinto ad adottarne un altro, Damien, che dopo i primi tempi più o meno normali, il giorno del suo quinto compleanno inizia a manifestare i suoi terribili poteri e si rivela, con grande angoscia dell’uomo che cerca inutilmente di fermarlo, proprio l’Anticristo, la Bestia che sale dal mare, dell'Apocalisse. Sono dei prelati ad affidare il piccolo all’ambasciatore e gli autori del prequel ci portano proprio lì dove tutto è iniziato, quando, per riconquistare alla fede il gregge dei fedeli, disperso dal secolarismo (siamo in era post ‘68 e in piena contestazione giovanile), la Chiesa decide di creare un’arma speciale, convinta di poterla controllare, per far capire al mondo di essere l’unica forza in grado di salvarlo. Un po’ come quando il governo di Giolitti e i grandi proprietari terrieri pensarono di utilizzare Mussolini e le sue squadre violente per i propri interessi per poi estinguerne il potere, senza prevedere l’evoluzione successiva degli eventi.

La politica da sempre fa leva sulle paure dei cittadini per controllarli e spesso crea ad arte degli spauracchi in grado di farlo – la sostituzione etnica, lo straniero invasore, criminale e stupratore di donne – ma una volta scatenata la reazione, è difficile riportare le cose ad uno stato di quiete. Se il genio esce dalla lampada, le conseguenze possono essere catastrofiche. Parla di questo Omen – L'origine del presagio, che è anche un body horror sul corpo violato, stuprato, strumentalizzato delle donne, considerate solo in quanto madri, costrette a portare avanti gravidanze non desiderate, espropriate della propria volontà. Un’affermazione fortemente politica e attuale che si deve molto probabilmente al fatto che al timone c’è una donna e che la responsabilità di questa violenza è della repressione religiosa. Ma tutto questo il film lo dice, e lo fa, in modo esteticamente pregevole (bellissime tutte le fasi relative alla vestizione e al rituale), con scene molto forti (se vi fanno impressione le scene di parto, preparatevi!), con tutti i mezzi a disposizione del genere, e dunque senza mai dimenticare di essere un horror.

Certo, non tutto torna e qualche porta resta aperta, qualche trama un po’ abbozzata, e come al solito chi è esperto del genere capirà a un certo punto quello che dovrebbe sorprenderlo, ma per due densissime ore lo spettatore non ha tregua e vive in costante simbiosi con Margaret, grazie anche alla bravura di Nell Tiger Free, la giovane attrice che avrete probabilmente visto nella serie The Servant. Di straordinaria espressività anche il resto del cast, in cui brilla la giovanissima Nicole Sorace, calabrese appena quindicenne, che interpreta con grande intensità l’importante ruolo di Carlita Scianna, la ragazzina emarginata in cui Margaret si rivede. Un po’ sacrificato forse l’apporto di Andrea Arcangeli, l’altro attore italiano del cast, sempre molto bravo, e assolutamente perfetti i veterani Ralph Ineson, Sonia Braga e Bill Nighy. Aggiungiamo agli aspetti positivi del film l'accurata ricostruzione d’ambiente, il bel lavoro sulla fotografia, la grande cura dei costumi (bellissimi, di Paco Delgado), il montaggio di Bob Murawski, che gli amanti dell’horror ben conoscono, e una colonna sonora quasi lygetiana alla Kubrick, piena di urla, gemiti, sussurri e dissonanze, ma anche di canzoni del periodo come “Rumore” di Raffaella Carrà. Non sappiamo se un film del genere possa ottenere lo stesso successo degli horror prevedibili e pieni di jump scares a cui il cinema dell’orrore degli ultimi anni ha abituato il pubblico, ma vi invitiamo caldamente a dare una possibilità a Omen – L'origine del presagio: il diavolo, per quanto esorcizzato dal nostro scetticismo in materia, riesce ancora una volta a metterci di mezzo e a sorprenderci, ed è perfino riuscito a convincere la Disney a distribuire questo film!