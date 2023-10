Una storia che parte da un fugace colpo di fulmine negli anni '70, in un cinema, per continuare come amore impossibile nel corso dei decenni. Una nuovo melodramma di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo, presentato alla Festa di Roma. La recensione di Mauro Donzelli.

“Gli amori impossibili sono quelli che durano di più”. Una frase buttata lì, mentre alcune coppie di amici si scambiano opinioni su un film appena visto, fumando una sigaretta. Una frase che ben sintetizza l’ostinazione di un amore mai consumato dal tempo, che al massimo ne ha alimentato la portata, sia come intensità che per la sua qualità di impossibile, nel nuovo melodramma di Ferzan Ozpetek. Un autore che spesso gioca con le temperature dell’amore, quelle esplose e quelle irrisolte, ma soprattutto sull’effetto del tempo che ne cambia la forma e la natura. Non ci sono rimasti molti autori, purtroppo, almeno dalle nostre parti, che raccontano il desiderio e i corpi come continua a fare lui, con alterne fortune. Un autore di sguardi e di luoghi, intorno ai quali il desiderio tesse la sua tela, che sia un bagno turco o una terrazza sui tetti di Roma.

Questa volta l’occhio del ciclone è un cinema, luogo in cui scavare, per l’ennesima volta, fra i ricordi e la sua Roma. In questo caso siamo negli anni ’70. Nuovo Olimpo, il titolo, rimanda proprio al nome di questo cinema, un territorio a parte in cui andare a vedere film di repertorio, spesso con Anna Magnani, e raddoppiare lo spettacolo osservando non solo il grande schermo, ma anche gli spettatori. Un’area sicura, varcata la soglia e pagato il biglietto alla complice cassiera, per esprimere senza indugio - per quello c’erano i bagni - la propria sessualità, in un mondo ancora più omofobo di quello di oggi. È qui che due ragazzi, giovani e belli e poco più che ventenni si incontrano e si innamorano senza speranza di gestire il sentimento o di poterlo controllare.

Uno studia per diventare regista, frequentando già i set come assistente volontario, l’altro sta diventando medico. Partendo come spesso gli accade dalla sua esperienza personale, da un evento accadutogli, Ozpetek pone di fronte alla realizzazione piena del loro amore un accidente che cambia tutto, tanto che i due si perdono di vista, in un’epoca in cui non esistono social network o telefoni cellulari per impedirlo. Siamo nei terreni del melodramma, partendo da una furia giovanile che suona vitale e disincantata, raccontata con malinconia e partecipazione che arrivano allo spettatore, almeno fino a che la vicenda ruota intorno al Nuovo Olimpo. Complici anche due convincenti personaggi femminili: la materna cassiera del cinema, Titti, probabilmente il più riuscito del film, anche grazie a una Luisa Ranieri in spolvero, seppure nascosta dietro a un pesante trucco; c’è poi l’amica del cuore, facilitatrice e occasionalmente scopamica, Alice (Aurora Giovinazzo).

È chiaro che il desiderio rimane, anche se i due non si vedono per molti anni, mentre il film salta avanti nel tempo, fino a raccontare i due ormai con una carriera consolidata, come medico e regista, e un rapporto sentimentale stabile e consolidato. Ozpetek si diverte a mettere in bocca al suo protagonista, uomo di cinema e verosimilmente alter ego, qualche massima, fra il malizioso e l’autobiografico, mentre il film ingrigisce, nei colori dei protagonisti che invecchiano e nell’entusiasmo stesso, personale e nelle relazioni con gli altri. Perde anche di verve e credibilità, quando alcuni personaggi poco a fuoco rendono più costruito il percorso dei due. Li seguiamo in parallelo, alimentando una lontananza destinata a portarli poi più vicini, verso un inevitabile incrocio pericoloso, e conclusivo. La passione fa i conti con il tempo, con una stratificazione di fatti, emozioni, delusioni e sentimenti che difficilmente non incidono sull'esperimento rappresentato dall'amore impossibile. Saprà il desiderio resistere alle banalità del quotidiano, e ridare la vista a due sguardi per tanti anni sfocati e lontani?