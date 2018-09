Nuestro tiempo Recensione

Dei bambini giocano in uno stagno fangoso, e a un certo punto scatta la battaglia maschi contro femmine. Sulle sponde, un gruppo di adolescenti incrocia e sperimenta il desiderio, e il sesso. E poi, seguendo questa chiara progressione anagrafica, si arriva a Juan e Esther, marito e moglie, protagonisti di una storia che Carlos Reygadas ha voluto non solo sul rapporto tra i sessi, ma sul senso profondo dell’amore, sulla sua possibile eternità, sul tradimento e la gelosia su altruismo ed egoismo nella coppia, su istinto e ragione.

Lo sguardo è personale, intenso; chiaramente maschile, ma non maschilista.

A interpretare Juan e Esther, ci sono lo stesso regista e Natalia López, che è sua moglie anche nella vita. Nei panni dei figli, i loro veri figli, cui Reygadas affida il ruolo di effettuare, in voce off, alcuni commenti centrali sullo stato d’animo del suo personaggio.

Uno stato d’animo tormentato, perché Juan scopre che Esther - con la quale pure aveva concordato questa libertà - ha una storia, una storia che potrebbe non essere di solo sesso, e che scatena in lui una lotta intestina tra la gelosia e la paura di perdere la donna che ama da un lato, e i comportamenti dettati dalla voglia di lasciare all’amata quella libertà e quella felicità che lui non è forse più in grado di dargli dall’altro.

È un film forte, e doloroso, Nuestro tiempo. Un film che si basa su dilemmi e questioni universali, e che riflette su ferite e sentimenti comuni, nei quali ci si riconosce e rispecchia, che ci interroga non solo moralmente, ma emotivamente.

Con lo stile dilatato, rarefatto e visivamente sontuoso di cui è capace, e con molte più parole e chiarezza narrativa del solito, Reygadas si mette in scena con una sincerità e un trasporto commoventi; tanto più che la sua è anche una storia che ragiona sulle debolezze e le insicurezze maschili: anche quelle figlie del contrasto forte e aspro tra il pensiero e l’istinto e la biologia, e la necessità di elevarsi al di sopra di essi.

Juan è un poeta di fama internazionale, ma ha fatto la scelta di andare a vivere in un ranch nelle campagne fuori Città del Messico, dove con Esther alleva tori, monta cavalli, gioca coi cani. La natura è onnipresente, rispecchia romanticamente lo stato d’animo del protagonista (quando lui è nervoso, gli animali lo sono; quando non può scontrarsi col suo rivale, i tori lo fanno al posto loro), e Reygadas la fotografa con una forza morbida e dolente, cercando di contenerla ma sapendo di non poterla schiacciare.

Juan vorrebbe controllare, cerca di muovere i fili del bizzarro ménage a trois in cui si trova coinvolto, spinge la moglie tra le braccia dell’altro per sperare di vederla tornare, di non vedere nei suoi occhi gli sguardi che un tempo erano per lui, per avere l’illusione di essere in controllo di ciò che sta accadendo.

Esther, dal canto suo, cerca una strada, un modo di adattare la sua vita alla donna che è diventata dopo quindici anni di vita comune, e a quell’amore che vive ancora, ma in maniera diversa: che per la prima volta sente accanto a sé, e non dentro di sé, come qualcosa che la occupava interamente ma non le lasciava spazio.

Ma è Juan lo specchio di Reygadas, è con lui che inevitabilmente siamo portati a rapportarci, è con lui che soffriamo (perlomeno noialtri maschi). Soffriamo per il suo patimento, per la sua gelosia, per quella che potrebbe essere la fine di un amore, per il terrore latente di non essere amato in quella maniera totale e assoluta che desidera, e esplode quando lo vede della compagna di un amico malato terminale, scoppiando in lacrime, in una scena emotivamente fortissima.

Soffriamo per la sua illusione, un po’ patetica e tutta maschile, di essere superiore, o di poter governare gli eventi.

“Quando le cose vanno male, lasciale scorrere,” dice a un certo punto Juan a suo figlio: e se lui farà scorrere il tradimento, non potrà trattenersi dal cercare di indirizzarlo, deviarlo, controllarlo, con implicita arroganza. D’altronde, spiega Reygadas in Nuestro tiempo, “l’amore è forte, e imperfetto.”

E chissà allora se Juan è il toro che, durante uno scontro, cade da un dirupo, o quello che è stato capace di affermarsi contro il rivale.

A saperlo può essere solo Esther.