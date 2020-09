Una conferma della salute sfavillante del cinema coreano è Night in Paradise, melodrama cupo pieno di romanticismo noir e azione di Park Hoon-jung fuori concorso al Festival di Venezia 2020.

In Corea il cinema in sala è una cosa seria, specie quello locale, che continua a raggiungere percentuali di mercato record, che molti paesi occidentali, e non, si sognano. Il merito è soprattutto di una qualità media molto alta, di un cinema di genere capace di intrattenere con intelligenza e non di rado di riproporre gli umori del paese. Difficile incasellare in un unico genere Night in Paradise, diretto da Park Hoon-jung, un crime che parte come una gangster story mafiosa, per poi diluire i suoi ritmi nel melodramma e intorno al romanticismo delle regole d’onore dei “criminali con giudizio” e poi capace di inchiodare alla poltrona con ritmi action e un crescendo di violenza che passa dalle pistole e i fucili alle armi bianche e alle mani nude.

Vediamo di fare ordine nella vicenda, al solito un po’ ingarbugliata e da seguire con attenzione: della serie pausa in bagno non consentita. Siamo a Seoul, dove Tae-gu è uno degli uomini di maggior fiducia del suo clan criminale, che si arricchisce con le speculazioni immobiliari e molto altro, ma è stimato anche dai rivali, che vorrebbero portarlo nel loro terreno, corteggiato come fosse uno sportivo di talento. Un giorno la sorella e la nipotina, inutile dirlo, entrambe adorate da Tae-gu, vengono fatte fuori in un incidente stradale. Il suo mondo a quel punto crolla, così come la sua fedeltà per un’ideale e un clan, seppur criminale. Cerca di scoprire la gang colpevole e tenta di ucciderne il boss per vendicarsi, ma diventa lui l’obiettivo di ulteriori regolamenti di conti che scatenano una guerra fra bande criminali, mentre il nostro è pronto a rifugiarsi all’estero, passando però per il Paradiso del titolo, l’isola di Jeju, principale località turistica coreana.

È lì, fra le palme e la spiaggia, che i destini di Tae-gu incroceranno quelli di un boss ormai in pensione e della nipote, condannata da una malattia, con cui inizierà un rapporto di bisticci e flirt, fra due coraggiosi giovani con la data di scadenza molto prossima, che riaccenderà la sua voglia di vivere, nonostante sia destinato a subire presto le conseguenze della sua fallita vendetta. Momenti in cui ritroverà il senso dell’onore, contro i tradimenti di alcuni mediocri boss che dovrebbero essere dalla sua parte, pronto a farsi cavaliere secondo i dettami romantici che da sempre caratterizzano il fuorilegge con spessore etico.

Inizia come una storia crime, presa a tratteggiare una trama fatta di fronti contrapposti e rivolgimento delle alleanze, per poi diventare un sempre più crepuscolare regolamento dei conti un western fra le palme di un’isola vulcanica, mentre Tae-gu riscopre la complicità femminile e i sapori di una semplice zuppa di pesce sono struggenti madeleine che gli ricordano un’infanzia povera, ma felice, con la madre in riva al mare. La calma durerà ovviamente lo spazio di un legame appena costruito e pronto a spezzarsi, per lasciar poi spazio a una mezz’ora finale da fuochi d’artificio, appassionante, violenta, molto ben diretta. Ciliegina sulla torta sporca di sangue di un melò che più noir non si potrebbe.