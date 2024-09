Le belle atmosfere e le ottime interpretazioni non bastano a Never Let Go - A un passo dal male per tenere fede alle intriganti promesse. La recensione di Daniela Catelli.

Nel folto di una foresta c’è una grande e bella casa di legno, con una feritoia da cui escono tre lunghissime corde: sono lo strumento di sopravvivenza, in un mondo post-apocalittico, di una madre e dei suoi due bambini, nati al suo interno. Il legno della casa è sacro e tenersi attaccati con la corda, oltre a ripetere litanie e preghiere e sottoporsi a riti di purificazione, li rende intoccabili dal Male esterno, che ha, dice la mamma, sterminato l’umanità. Se li toccasse, se lasciassero andare la corda, il Male li ghermirebbe e li farebbe uccidere a vicenda. I figli le credono, ma il più piccolo, che non ha le visioni della madre, comincia a dubitare che dica la verità e ad avere la tentazione, letterale, di tagliare la corda e vedere quello che succede. Anche perché è arrivato un rigido inverno e i morsi della fame si fanno sentire sempre più forti.

Fiaba nera, trattato sull’isolamento, la paranoia e il concetto di famiglia, nei suoi momenti migliori, Never Let Go potrebbe essere stato scritto da Stephen King, con l’amore feroce di una madre che arriva a ferire i suoi piccoli pur di proteggerli. Questa crudeltà, esplicitata in scene che lasciano il segno (i pranzi a base di corteccia d’albero, le preghiere e i racconti terribili di quel che c’è la fuori, il sacrificio quasi biblico chiesto ai bambini) sono proprio quelli che ci hanno fatto sperare che il film potesse essere un piccolo capolavoro. Purtroppo, però, non siamo dalle parti de La Cosa di John Carpenter, con la tensione e l’ambiguità che per i primi 45 minuti almeno ci coinvolgono e ci fanno sperare, con tutti noi stessi, in uno svolgimento coerente con queste belle premesse. Del resto, l’ambientazione è suggestiva, gli attori (Halle Berry e i giovanissimi Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins) convinti e convincenti, e non si può negare ad Alexandre Aja la capacità di valorizzare gli elementi a sua disposizione: pur senza strafare e distrarci dalla narrazione costruisce un’architettura ostile e da incubo, con inquadrature spesso dall’alto, in cui vediamo i tre protagonisti inghiottiti dalla natura, la cui ostilità appare quasi tangibile.

I primi dubbi, però, insorgono dalle apparizioni dei poco convincenti personaggi zombi, la madre e il marito, che la donna vede (una specie di demone il primo, in apparenza normale il secondo). E la sceneggiatura di Kevin Coughlin e Ryan Grassby, scritta durante l’isolamento del Covid (i cui echi sono ben presenti nella storia) a un certo punto deve “scegliere”, abbandonare la strada dell’ambiguità e risolvere tutto in un finale che appare scontato e frettoloso e toglie fascino a tutto il resto. Che cos’è davvero Never Let Go? Un’analisi della paranoia e delle dinamiche famigliari vittime dell’isolamento? Un invito a conoscere e affrontare il mondo reale, per quanto brutto possa essere? Perché il disco si può ascoltare solo alla Luna Nuova? Come sono andate davvero le cose, prima? Anche la metafora delle corde, triplice cordone ombelicale che solo uno dei tre vuole tagliare, buttata lì, resta una suggestione sprecata. Insomma, la storia crolla sotto il peso delle sue stesse ambizioni, pone molte domande a cui non dà risposta logica (neanche nell’ambito del genere) e lascia al tempo stesso delusi e insoddisfatti dell'esito finale. Peccato, perché speravamo davvero di trovare finalmente un horror psicologico memorabile. Avere una bella intuizione in fondo non è difficile, ma lo è assai di più svilupparla in modo soddisfacente fino alla fine.