Dagli autori di Taddeo l'esploratore, l'animazione spagnola batte un colpo con il divertimento onesto di Mummie - A spasso nel tempo. La nostra recensione.

Nella Città dei Morti Viventi, a dispetto del nome minaccioso solo un regno sotterraneo abitato da mummie che vivono come ai tempi dell'Antico Egitto, Thut è un ex-auriga che vive solo di una passata fama, con suo fratello minore e un cucciolo di coccodrillo. L'Araba Fenice per un equivoco sceglie proprio lui come promesso sposo della principessa Nefer, figlia del Faraone, ma i due si detestano fieramente: saranno costretti a collaborare quando l'anello di fidanzamento sarà sottratto da un archeologo che ha scoperto l'accesso al regno sotterraneo. Il gruppetto si ritroverà nella moderna Londra, abbastanza spaesato... ma forse non troppo.

Il titolo internazionale ufficiale è solo "Mummies" e in effetti queste Mummie - A spasso nel tempo non viaggiano letteralmente per le epoche come suggerirebbe il titolo italiano, però il film d'esordio dei Core Animation, con sede nella Guadalajara spagnola, gioca comunque sul contrasto tra due epoche diverse: dopotutto i nostri protagonisti incarnano la propria per l'eternità! Nel gruppo che ha realizzato questo cartoon agiscono autori che negli ultimi anni si sono guadagnati in diverse realtà spagnole gli onori sul campo dell'animazione in CGI, migliorando via via la propria qualità tecnica: il regista Juan Jesús García Galocha è stato per esempio direttore artistico di Le avventure di Taddeo l'esploratore (2013) e Taddeo l'esploratore e il segreto di Re Mida (2017), e mantiene qui anche la stessa funzione, confermando una fascinazione per le rivisitazioni storiche umoristiche: il gusto è evidentemente condiviso con gli sceneggiatori Jordi Gasull e Javier López Barreira, che tennero pure con lui a battesimo Taddeo. Immaginiamo che loro tre siano tra i "cinque matti" che, come si legge sulla pagina Facebook della Core Animation, abbiano deciso di avviare uno studio d'animazione in proprio.

Guardando Mummie - A spasso nel tempo si può appoggiarne il coraggio. La capacità tecnica del team appare evidente e, anche se nei più larghi totali si risente di una certa carenza di dettaglio (soprattutto di comparse), l'animazione e il character design sono in grado di reggere il colpo della concorrenza: non quella nordamericana, ma di sicuro quella delle produzioni europee medie. A volte la regia e il montaggio hanno brusche accelerazioni, ma tenendo presente quanto i tempi comici stiracchiati appesantiscano a volte la concorrenza di cui sopra, Galocha ha preferito premere il pedale dell'acceleratore per non sbagliare, e non gli si può dare torto. D'altro canto il ritmo sostenuto può salvarti, quando una vicenda che parte da premesse fantasiose non sempre è all'altezza di queste nel suo svolgimento.

C'è una buona cura nelle dinamiche tra Thut e Nefer: non è certo una sorpresa (almeno non per i più grandicelli) che dopo le iniziali schermaglie i due scoprano di essere fatti l'uno per l'altra, però lo stereotipo è adattato all'emancipazione femminile della narrazione contemporanea. Nefer sogna di poter cantare e capisce che Thut, pur protettivo ed eroico a modo suo, è il primo uomo che non le impone un percorso, tanto che lei stessa ricambia dandogli una mano per uscire dai guai. Apprezzabile poi che la vicenda non si risolva con un abbandono del proprio mondo, ma con un alleggerimento delle sue regole, alimentato dal contatto col mondo "altro", con Londra.

Tutto questo non rende Mummie - A spasso nel tempo particolarmente significativo, ma i viaggi dei suoi eroi aiutano a compensare la debolezza di altri aspetti, come il cattivo scialbo con due lacché dai cachinni ripetitivi, la caratterizzazione non memorabile di alcuni comprimari e un paio di canzoni pop che nella versione italiana perdono inevitabilmente la sincronizzazione labiale con le animazioni, per un effetto piuttosto antiestetico. Noi gli abbiamo preferito la sbracata e leggermente più riuscita anarchia di Argonuts dei francesi TAT Studio, ma gli spettatori più piccoli sorvoleranno sui difetti nelle allegre disavventure di queste molto umane mummie... e non c'è motivo che facciano preferenze.