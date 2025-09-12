Mountainhead, la recensione: eravamo quattro broligarchi al bar, che volevano cambiare il mondo

Debutta in in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW il primo film del Jesse Armstrong su Succession, satira purtroppo assai realistica sui miliardari del tech che controllano il nostro mondo. La recensione di Mountainhead di Federico Gironi.

Chissà quando Jesse Armstrong lo ha scritto e pensato questo Mountainhead. La domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno, anche perché il film debutta in Italia su Sky e NOW il giorno dopo l’assassinio di Charlie Kirk, mentre le proteste in Nepal sono incendiarie su base social (è la Gen Z che protesta a partire da una legge che oscura loro i social), poco dopo aver visto tutta la broligarchy mondiale obbediente e ossequiosa al tavolo di Donald Trump.

Se le prime due cose rendono il mondo di oggi assai simile a quello di Mountainhead, la terza decisamente no, perché qui i quattro bro del tech che si riuniscono nella nuova villa di uno di loro non hanno alcun riguardo né deferenza nei confronti della presidenza degli USA, o di qualsivoglia governo. Anzi, si fanno pungere vaghezza di approfittare del caos che regna nel mondo - grazie alle loro piattaforme e ai falsi video realizzati con l’IA - per prenderne il controllo anche politicamente.

A Mountainhead - che oltre a essere il titolo del film è il nome della villa teatro unico della vicenda, nome che rimanda al “Fountainhead” di Ayn Rand, e siccome Armstrong conosce i suoi polli deve specificare il riferimento in una battuta di dialogo, ché altrimenti andrebbe perso - ci sono Venis (Cory Michael Smith), una sorta di ibrido tra Zuckerberg e Musk, quello della piattaforma che sta scatenando il caos, patrimonio netto: 220 miliardi di dollari; Jeff (Ramy Youssef), che ha in mano un’altra IA, una “buona” che potrebbe correggere quella cattiva di Venis, patrimonio netto: 59 miliardi di dollari, destinati a crescere non di poco nel corso del film; Randall (Steve Carell), detto Papà Orso, il filosofo e il veterano del gruppo, patrimonio netto: 63 miliardi di dollari; e Hugo (Jason Schwartzman), il padrone di casa, ideatore e CEO di una app di wellness, la Cenerentola del gruppo, il poco ricco, con soli 521 milioni di dollari di patrimonio netto.





I quattro sono amici, o così dovrebbe essere: vengono tutti dalla stessa storia, sono stati soci, poi ognuno è andato per la sua strada. E ognuno dal weekend di poker e baldoria che dovrebbero trascorrere in montagna vuole qualcosa, non solo giocare a chi ce l'ha più lungo. Venis vuole l’IA di Jeff, Hugo vorrebbe un qualche miliardo d’investimento nella sua app, Randall vorrebbe non morire di cancro. Jeff è l’unico, forse, che non cerca nulla. E difatti sembra quello più umano: l’unico che pare preoccuparsi per quello che sta succedendo nel mondo mentre i suoi amici commentano tutto con raggelante cinismo e opinabile sarcasmo, l’unico a farsi degli scrupoli morali quando, guidati da un Randall che spera di sfuggire alla morte, si lasciano accarezzare dall’idea di lasciare che il caos porti a un nuovo ordine mondiale nel quale a comandare saranno solo loro quattro, ebbri di un distillato di filosofia stoica, capitalismo amorale e post-umanesimo utopico, fatto anche di coscienze in cloud e poi caricate su corpi artificali, che in realtà è solo un triste delirio di onnipotenza che li spinge a fare qualsiasi cosa solo perché… possono.

Va da sé che, quando Jeff sembra non voler far parte del piano, le tensioni andranno alle stelle.

Non salva nessuno Jesse Armstrong in questo suo primo film, che arriva dopo lo straordinario successo di Succession. Né i suoi protagonisti - che sono tutto sommato quattro individui orribili e amorali, caricature nemmeno troppo esagerate di tanti originali cui possiamo pensare ma muniti di maggior eloquio e un po’ più di bignamesca cultura - né tutto sommato i suoi spettatori, che espone volutamente, e forse pure giustamente, a una vicenda algida e sgradevole.

Sgradevole non tanto per i contenuti, i tentati omicidi, non siamo moralisti, quanto per il fatto di sembrare tristemente plausibile. Perché lo sappiamo tutti quali sono i tic, le ombre, le ossessioni per il biohacking e per l’immortalità di certi personaggi reali. E perché Mountainhead, con la sua regia elementare e la sua scrittura tagliente, in fondo non ha altro che parlare di quello, più che del disastro che certe tecnologie hanno turbocompresso nel nostro mondo e che pare inarrestabile: della voglia di questi quattro sfigati, senza un amico, senza una donna, incapaci di godere dei più basilari piaceri della vita, costretti a trovare una pseudo validazione intellettuale a ogni loro basso istinto, di essere finanziariamente e fisicamente immortali.

Per non sentirsi più gli sfigati che erano in partenza, per prendersi la loro rivincita su un mondo che non li ha compresi, e che loro, in maniera ben poco mascherata, disprezzano. E che quindi si comprano.