Sorprende e interessa per l'originale commistione di generi e toni, il sincero amore per il cinema horror e per due protagonisti che bucano letteralmente lo schermo il debutto alla regia cinematografica di Brando De Sica, Mimì. Il principe delle tenebre. La recensione di Daniela Catelli.

Se viene quasi naturale aspettarsi che in una famiglia come quella dei De Sica il talento sia ereditario, è più sorprendente che nelle vene dei rampolli più giovani di questa stirpe di attori e registi scorra l’amore per il cinema di genere, che guarda al lato oscuro o dichiaratamente horror. Dopo Andrea De Sica, tocca ora al cugino Brando De Sica, figlio di Christian e di Silvia Verdone, cimentarsi, con Mimì. Il principe delle tenebre, in un’opera prima che rende omaggio a questa passione, alimentata dai genitori coi classici del genere fin dall’infanzia. Brando arriva a questo debutto nel lungometraggio di finzione più che preparato, a 40 anni, dopo aver diretto corti, pubblicità e videoclip, firmato la regia del film tratto dal musical teatrale del padre, Parlami di me, ed essersi cimentato come attore. Anche se si è formato come regista in America, per questo suo emozionato ed emozionante debutto ha scelto una storia ambientata a Napoli, luogo d’origine e patria dell'anima per la dinastia De Sica/Verdone.

Questa Napoli poco vista al cinema è quella magica, esoterica, dove aleggia ancora l'anima del principe di Sansevero e degli alchimisti, con le sue affascinanti leggende dei monacielli e delle anime pezzentelle, in costante contatto con l’Altro Nondo e sede addirittura, secondo alcune teorie, della tomba di Vlad Tepes, meglio conosciuto come Dracula, nel chiostro di Santa Maria La Nova. Mimì è un giovane nato coi piedi deformi, orfano adottato con amore e istinto di protezione dal pizzaiolo Nando, con cui lavora. Bullizzato per il suo handicap dai giovani camorristi del quartiere, capitanati dal rozzo e violento Bastianello, è un’anima pura, ingenuo e incapace di difendersi, fino al giorno in cui incontra Carmilla, una ragazza goth che sostiene di essere una discendente di Dracula e lo coinvolge in una storia d’amore e vita eterna a cui Mimì crede ciecamente. Quando scoprirà la realtà, tutto cambierà, e forse la leggenda avrà il sopravvento sulla realtà.

Ha molti pregi questo film, dalla fotografia di Andrea Arnone (premiata giustamente al festival di Sitges) alle atmosfere livide e notturne in cui si svolge, all’alternarsi dei registri drammaturgici che passano senza soluzione di continuità dal realismo al melodramma, dal grottesco allo splatter più spinto, conducendo nell’ultima parte lo spettatore in luoghi dove non si sarebbe aspettato di trovarsi e che possono farlo sentire a tratti a disagio. E’ un film coraggioso, perché sceglie di raccontare i sogni di due giovani che si avverano nell’incubo, con personaggi – un'amorevole trans, un gangster cantante neo melodico, un padre protettivo – che ricordano i protagonisti delle favole e potrebbero essere usciti da Pinocchio o dalle storie più nere di Giambattista Basile. Se emoziona sentire nella colonna sonora Fabrizio De André che canta “Un giudice”, il film è disseminato di rimandi e citazioni non solo alle nostre tradizioni, ma a quel cinema di vampiri, da Nosferatu ai sanguinosi horror della Hammer con Christopher Lee, che chi ama il genere non può non avere nel cuore.

Dalle molte suggestioni e spunti generosamente buttati nel frullatore, esce un mix originale che in qualche modo funziona, pur con qualche inevitabile imperfezione da opera prima che non sciupa la visione d’insieme. Merito ovviamente anche dei due giovanissimi protagonisti che bucano letteralmente lo schermo: Domenico Cuomo al suo primo ruolo al cinema dà vita con la maturità di un attore più anziano ed esperto a un Mimì a cui ci affezioniamo subito: il suo sguardo, il corpo longilineo e filiforme e l’adesione totale al ruolo si sposano alla perfezione col talento incredibile di Sara Ciocca, che oggi ha 15 anni e che finora avevamo visto solo in ruoli da bambina: la sua Carmilla/Renata è magnetica e riesce a commuoverci soprattutto nel finale. In un momento in cui nel nostro cinema predominano le storie di impianto realistico, è bello che questa folle evasione dark nel mondo fantastico ci ricordi che anche da noi, che in passato ne siamo stati maestri, sono possibili altre strade da percorrere con successo, se si ha il coraggio di seguirle senza paura ma con la considerazione che meritano.