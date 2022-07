Il regista di Ex-Machina e Annientamento arriva nei cinema il 24 agosto con questo film in cui riflette in maniera (un po' furbamente) autocritica su maschilismo e patriarcato. Protagonista la bravissima Jessie Buckley di Sto pensando di finirla qui. Recensione di Federico Gironi.

Tutto è molto chiaro. Lampante. Lapalissiano.

Anche troppo.

Basta il titolo, no? Men. "Uomini". O meglio: maschi. Diavoli cisgender, privilegiati e patriarcali.

Non c'è da offendersi, è una generalizzazione necessaria, bisogna starci. Tanto più che dietro a Men c'è Alex Garland. Uomo, maschio. Evidentemente bisognoso di espiazione, non personale ma collettiva.

I maschi. Brutta razza. Gente che non è capace di altro che di spregevoli ricatti emotivi (il marito della protagonista interpretata da Jessie Buckley minaccia di ammazzarsi se lasciato), di gesti infantili (spiare il cellulare altrui), di scatti di violenza (il marito della protagonista la schiaffeggia in un impeto d'ira). Gente che lavora sul senso di colpa, perché se si ammazza lo deve fare facendolo pesare. E questo è niente.

La morte del marito, che si è buttato (forse) dalla finestra, pesa alla povera Harper. Per riprendersi da quel suicidio (?) e scrollarsi di dosso sensi di colpa assurdi e indotti (dal marito) scappa da Londra e guida per quattro ore fino a raggiungere un'idilliaca casa di campagna dove dovrebbe finalmente riposarsi e ritrovare sé stessa.

Ma laggiù, a Cotson, Harper, che di cognome fa Marlowe, non troverà un Paradiso terrestre: non perché addenti una mela (la colpa è sempre stata data alle donne, per tutto), ma perché quel luogo paradisiaco si rivelerà invece un inferno popolato da - sorpresa - demoni maschili.

Maschi untuosi, vili, aggressivi, sprezzanti, libidinosi, pronti a dare a lei la colpa delle loro peggiori inclinazioni (di quelli che "non sono io a essere un maiale, sei tu che risvegli in me certi istinti").

Maschi che hanno tutti un'unico volto: quello del patriarcato che perpetua sé stesso nella maniera più perversa possibile.

E che qui, in Men di Alex Garland, è il volto del povero Rory Kinnear.





Garland è uno bravo, lo sappiamo. Lo sappiamo grazie a Ex Machina e Annientamento, non a caso film dominati da figure femminili.

In Men si fa un po' troppo supino nei confronti dell'estetica patinata della A24, e la sua discesa nei meandri del folk horror britannico è encomiabile, riuscita ma forse un po' troppo estetizzante.

L'impressione è che l'eleganza formale e la saturazione ossessiva dei colori, specie dei verdi dei boschi e dei prati, ma anche quella dei rossi della carne e del sangue, stiano lì per abbagliare e distogliere l'attenzione da quella che, indubbiamente, è una riduzione della complessità del discorso cinematografico di Men rispetto ai film che sono venuti prima.

Tutto è molto chiaro, appunto. Lampante. Lapalissiano. Anche troppo.

La presenza di Jessie Buckley e l'artificio legato ai volti maschili tutti uguali fa necessariamente venire in mente Charlie Kaufman. Il Kaufman che ha diretto la Buckley in un film, Sto pensando di finirla qui, che non è per nulla lontano da questo Men in termini di temi e atmosfere, ma anche molto più ardito, quasi spericolato. Il Kaufman che ha diretto quell'Anomalisa dove la questione dei volti era messa in scena con maggiore complessità e in modo assai più enigmatico e frastornante.

Ecco: Garland non è Kaufman. Non è uno che s'immerge nel caos dei suoi incubi e dei suoi demoni interiori per rimergerne scomposto e scarmigliato, e che cerca di regalare quello smarrimento intimo e profondo allo spettatore. No.

Garland è uno che, anche di fronte al caos, all'ancestralità, alla visceralità, al sentimento, cerca sempre una sintesi formale e di contenuto che vada incontro alla logica razionale, alla linearità dell'esposizione, alla costruzione filosofica.

In questo caso, alla semplificazione.





Allora qui, in Men, tutto è più semplice, e al tempo stesso però anche più ambiguo.

Come in un finalissimo nel quale il film - che pure è elegante e teso come è necessario che sia - ha un sussulto che ne riscatta in parte, e contradditoriamente, gli eccessi e i limiti di una costruzione pedissequamente "a tesi", per quanto condivisibile la tesi possa essere.

Un finalissimo nel quale si sottolinea, per mezzo di un sorriso semplice ma potente, come la liberazione di Harper dall'incubo maschile in cui è stata fatta precipitare fin dalla sua nascita non avvenga tramite la riproposizione speculare della violenza cui è stata sottoposta, ma attraverso il silenzio sgomento e in fondo disinteressato di fronte alla scusa più trita e banale e pericolosa sotto alla quale si nasconde ogni orribile gesto patriarcale: quella per cui ciò che viene fatto, è fatto per amore.

"Cosa vuoi da me, James?" "Il tuo amore".

Uomini. Maschi. Incorreggibili.

Ansiosi di farsi assolvere. Come Garland. Come tutti. Anche colpi di occhioni da Gatto con gli stivali.

Ma, stavolta, da ora in avanti, non basteranno più.