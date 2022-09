Presentato alla Settimana Internazionale della Critica, unico film italiano della selezione 2022, questa sorta di novello Ovosodo grossetano che racconta la storia di tre amici punk nella provincia di inizio anni Duemila, debutta nelle sale l'8 settembre distribuito da Fandango.

C'è una mappa, che si trova abbastanza facilmente su internet, che mostra come il 50% della popolazione italiana viva in quello che a occhio è un 10% del territorio, mentre l'altro 50 è sparso nel restante 90. Quel 90% lì è la vera provincia, quel luogo splendido dal punto di vista socio-antropologico, quando non anche paesaggistico e ambientale, che troppo poco spesso viene usato dal nostro cinema per raccontare le sue storie. Eppure, la provincia è una fonte di storie pressoché inesauribile, specie quando le storie raccontano la tensione, magari ideale, con tutta quella parte di Italia che provincia non è: l'Italia metropolitana, quella dove le cose succedono. O così dovrebbe essere.

"Siamo a due ore da tutto", si lamentano i protagonisti di Margini, titolo niente affatto casuale di questo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, il primo regista, il secondo interprete, entrambi autori di soggetto e sceneggiatura.

A due ore da tutto, da Firenze, da Bologna, da Roma, a due ore da tutto ciò che desiderano, bramano, anelano. Da quel che vorrebbero essere o diventare. Due ore che non sono una distanza fisica, ma una sorta di fuso orario esistenziale, che Edoardo, Iacopo e Michele, i tre protagonisti di questo film, i tre ragazzi di età e provenienze diverse che suonano assieme in un gruppo punk hardcore, cercano di annullare portando a suonare nella loro provincia, che è Grosseto, un importante gruppo americano, cui poi farebbero da opening act.

Il problema è che coi fusi orari c'è poco da fare, cercare di annullarli rischia di causare solo jet lag, che nel caso specifico, quello di Margini e dei suoi protagonisti, significa poi fare i conti con una serie di dinamiche caotiche e inaspettate, che porteranno a risultati non necessariamente allineati a quelli che i tre ragazzi volevano arrivare.





Non siamo a Livorno ma a Grosseto, e non siamo alla fine degli anni Novanta ma una decina d'anni dopo (nel 2008, per essere precisi), e pur tuttavia, senza che questo debba significare qualcosa di negativo o imitativo, si respira un po' l'aria di Ovosodo, in questo Margini. Che è una storia di provincia, una storia di passioni musicali, una storia d'amicizia e di sguardo sul mondo, ma è anche, e forse soprattutto, un racconto di formazione, seppur, per qualcuno, in parte, tardivo.

Non manca qualche ingenuità, forse, ma si tratta di un'ingenuità, nel caso, figlia di una passione sincera, della voglia di raccontare e di raccontarsi senza tante inutili sovrastrutture, restituendo nella forma più pura possibile lo sguardo e le sensazioni di chi ha vissuto davvero sulla propria pelle quel genere di mondo e di situazioni. Di chi provava un fuso orario esistenziale non solo per la distanza fisica e ideale con realtà metropolitane in fondo non troppo diverse dalla provincia, sotto la patina di cosmopolitismo all'amatriciana che ci contraddistingue, ma soprattutto per la sua mancanza, voluta, di allineamento con chi gli era più prossimo. Per la consapevolezza di essere, ovunque e comunque, ai margini.





Disallineati, i protagonisti di questo film entrano in collisone con luoghi e personaggi, ma soprattutto con loro stessi. Collisioni buffe, a volte comicissime, altre garbatamente cariche di pudicissimo sentimento. A forza di andare a sbattere, o di provare (o non provare) a far incastrare i pezzi, ad allineare il mondo a sé stessi più che il contrario, ci si ammacca, ma si trova anche uno spazio.

Quello spazio che si fa enorme, nel cuore, quando Margini si chiude con due punk di provincia, sospesi tra soddisfazione e delusione, chiusi in auto a salutare un nuovo giorno cantando a squarciagola un vecchio pezzo di Massimo Ranieri.