Un dramma senza speranza e sconclusionato sulla mascolinità tossica, Manodrome è stato presentato in concorso alla Berlinale con un Jesse Eisenberg in una inedita veste gonfia di muscoli. La recensione di Mauro Donzelli

Il padre l’ha abbandonato a Natale, lasciandolo solo con la madre. Non l’avesse mai fatto, alla luce della reazione del trentenne protagonista di Manodrome, Ralphie, ferito e rabbioso abitante del nord dello stato di New York, ancora di più destabilizzato dalla gravidanza della fidanzata. Si guadagna la vita come driver di Uber, con un carattere non dissimile al Travis Bickle di Taxi driver, con un’attualizzazione all'epoca della new economy. Non ci sta dentro con le spese, il futuro gli sembra incerto. Non che lui muova un muscolo facciale, limitandosi a pompare tutti gli altri in palestra appena ha una pausa.

Proprio un suo compagno di pesi e manubri lo presenta a un curioso figuro, Padre Dan (Adrien Brody), un guru di una setta auto costituita che si definisce “family man” e riunisce solo uomini, li chiama “figli” e si comporta come un'inquietante figura paterna, fra regali inattesi e formule rituali grottescamente “maschie” intonate con costanza. Una specie di gruppo di sostegno che nega la figura femminile e in generale altro se non un cameratismo individualista. Il tutto, come ogni fotogramma di questo film, messo in scena senza neanche un briciolo di ironia, alimentando una sensazione di risibile assenza di credibilità, una banalizzazione della “mascolinità tossica”, una piaga che meriterebbe altra nobiltà di racconto, sfumature e problematizzazioni, non la mano pesante ma anestetizzata e senza efficacia del sudafricano John Trengove.

Una spirale scivolosa di perdita di contatto con la realtà, di lotta fra la propria sessualità repressa e la sua ideologia visione della vita. È una via senza uscita, quella in cui il regista getta senza complimenti il “suo” Ralphie, mentre l’inverno copre di neve la sua quotidianità e riaccende il trauma legato al clima festivo dell’abbadono del padre (quello vero). Ne fa le spese persino Babbo Natale, insieme a una girandola di personaggi, più o meno vicini a lui, in un bolo indistinto di rabbia pronta a esplodere in violenza cieca, un rumore di fondo costante che, se purtroppo è tragicamente possibile riscontrare nella cronaca nera, nel film cade immediatamente vittima delle sue mal dosate intenzioni. Si perde l’occasione di una rielaborazione utile a una scarnificazione sensata delle varie declinazioni di violenza, omofobia, machismo in cui si avventura nella sua discesa agli inferi Ralphie. In fondo è il valore aggiunto dell’arte, del racconto al cinema la capacità impagabile di diventare esemplare, di superare la piattezza cronachistica e il dramma “immotivato” per mettere in risalto contraddizioni e discriminazioni della società.

Prodotto da Riley Keough, presente in un cammeo iniziale, insieme a una ventina di produttori, Manodrome perde l’occasione di inserirsi in un dibattito si spera sempre più fecondo, rendendo questo mostruoso personaggio, interpretato con la consueta dedizione dal normalmente gracilissimo Eisenberg, un monodimensionale bambino mai cresciuto, bullizzato e abbandonato, incapace di superare il trauma.