Il regista francese ha raccontato nel film animato Manodopera, realizzato in un'elegante stop-motion, la storia delle radici italiane della sua famiglia. Una vicenda di emigrazione e sacrifici. La nostra recensione.

Manodopera è il viaggio di una vita, non solo dall'Italia alla Francia, per un uomo di nome Luigi. Vive a Ughettera ai piedi del Monviso in Piemonte, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento: con i suoi fratelli, per la società lontana dal calore e dalla reciprocità del villaggio, è solo braccia. Per il lavoro nel traforo del Sempione, per i giorni da soldato nella guerra italo-turca e nella I Guerra Mondiale, accetta il suo destino, finché non decide che - per garantire a se stesso, ai figli e all'amata Cesira un'esistenza migliore - è arrivato il momento di trasferirsi in Francia.

Manodopera, opera seconda del regista francese Alain Ughetto, autore una decina di anni fa del diverso Jasmine, è un film di una leggerezza poetica disarmante: una pulizia assoluta di stile, intenti ed emozione regge la sua ora e dieci di durata, con un'animazione in stop-motion tanto precisa sul piano tecnico, quanto necessaria all'anima del racconto. Il fatto che gli avi dell'autore siano rappresentati con pupazzi consente a Ughetto di avvolgere vicende molto concrete e dolorose in un'aura fiabesca, ma guardando lo splendido risultato si realizza che lo scopo non è edulcorare il dramma e la sofferenza. Alain trova nell'animazione la forza che avevano i suoi nonni di proiettarsi oltre le fatiche, le malattie, lo sfruttamento, grazie a un calore ironico e affettuoso: Manodopera è una fiaba animata in stop-motion perché - sembra dirci Ughetto - è stata quella miscela di manualità e tenera poesia ad aver permesso a Luigi e a tutta la famiglia di rigenerarsi. L'animazione qui non è distacco, è al contrario contatto totale col materiale trattato.

Lo è in tutti i sensi, perché Alain Ughetto interagisce letteralmente con i pupazzi all'interno dei set: vediamo solo le sue mani o i suoi piedi, mentre invade gli ambienti in cui si muovono i personaggi, ambienti che peraltro - in un vero colpo di genio - denunciano il loro essere "finti". Ma è una finzione così spudorata da compiere il giro largo e diventare più reale del reale: l'autore sa di aver ereditato da suo nonno e da suo padre la predisposizione al lavoro manuale che ha deciso di investire nell'animazione. Sentirlo interloquire con il pupazzo di sua nonna, mentre questa ricostruisce gli avvenimenti, è qualcosa di più di un abbattimento della quarta parete. Non è metalinguismo intellettuale o provocatorio: Ughetto non vede proprio la quarta parete, e cerca la verità dei suoi personaggi, dei ricordi e della storia (familiare e collettiva) nella loro rappresentazione, che vive come un atto d'amore.

Tutto questo fluisce in Manodopera con una tale naturalezza da alimentare un equivoco, l'idea che realizzare un lungometraggio così sia in fondo semplice. Eppure la tenerezza visiva dei suoi protagonisti è frutto della stratificazione emotiva che ogni vero artista costruisce in una vita intera, non nella semplice preproduzione di un film. Le domande sulle proprie origini, il desiderio di sentirsi parte di una tradizione, la voglia di incarnare l'eredità di qualcuno, di rappresentarla con i mezzi che caratterizzano la propria vita. In quest'apparente piuma, accompagnata dalle musiche di Nicola Piovani che affronta per la prima volta un film animato, c'è una tale solidità che le stoccate più amare trovano posto naturalmente senza avvelenare la visione più del necessario: i messaggi contro un clero approfittatore, la crudeltà del razzismo in Francia verso gli Italiani, la morte.

Manodopera sa toccare il sublime parlando di concretezza e mettendola in scena, con la consistenza materica affascinante della stop-motion, con la forza di chi sa guardare oltre gli eroi, per disseppellire qualcosa di persino più roccioso. Una sterminata dignità.