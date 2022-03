Al cinema dal 31 marzo il terzo film diretto da Salvatore Allocca, con un cast molto intonato e una storia accattivante e vera. La recensione di Daniela Catelli.

Se c'è una cosa che apprezziamo in un film è la naturalezza, quella sensazione di assistere a qualcosa mentre sta veramente accadendo, ci fa credere a quello che vediamo e ci coinvolge senza che niente arrivi a portarci fuori da quel mondo fatto di parole e immagini in cui siamo immersi. E a volte per uscirne basta davvero poco: un attore fuori parte, una battuta poco credibile, un piccolo particolare stonato che in un attimo spezza il patto segreto stabilito col film. Non solo chi fa cinema cosiddetto realistico, ma anche chi costruisce mondi fantastici deve fare i conti col fatto che dobbiamo credere a quello che vediamo. Non è un risultato facile da ottenere, perché il cinema è arte corale e ci vuole un pizzico di fortuna e la capacità di mettere insieme tutti i singoli strumenti e i loro suonatori in maniera armonica. In Mancino naturale tutti gli elementi dell'orchestra – dalla scrittura alla regia, dalle location alle interpretazioni, dalla musica agli altri reparti – suonano all'unisono, offrendoci un preciso spaccato del mondo e della società in cui viviamo, assieme al bellissimo ritratto di una donna e madre simile a una tigre ferita. E se è inevitabile pensare a un remake contemporaneo, mutatis mutandis, di Bellissima, tutte le storie in qualche forma sono state raccontate: l'importante, in fondo, è modo in cui si riesce a rielaborarne i temi facendole sembrare nuove.

Isabella è vedova, egoista e concentrata sull'obiettivo di ottenere per il figlio, giovanissimo e dotato calciatore, quell'ingresso nel vivaio di una squadra di rango che potrebbe dar loro soldi e successo e toglierli dalla vita in una casa popolare della piccola provincia, mantenuta con lavori precari. Inizialmente la vediamo sugli spalti, tipica “soccer mom” coatta, incitare sguaiatamente il figlio e litigare con gli altri genitori. È decisa, dura, determinata ed egoista, sfrontata e diretta, incapace di ascoltare davvero e capire che oltre al pallone il figlio, che lei sprona perfino a trascurare la scuola per dedicarsi al calcio, ha anche anche i sogni di un normale ragazzo della sua età. In realtà scopriremo pian piano (anzi, proprio alla fine) i motivi che la spingono ad agire in questo modo e che dietro il caterpillar si nasconde una donna fragile e “danneggiata”, incapace di affrontare i suoi sensi di colpa, nascosti dal cinismo e dalla faccia tosta con cui cerca di ottenere da chiunque il prestito richiesto da uno degli squallidi parassiti che girano nell'ambiente (il pesce pilota che raccoglie le briciole degli squali), per offrire a Paolo (chiamato così dal padre vicentino in onore di Paolo Rossi) quei minuti in più al provino, a suo dire sufficienti a farlo scoprire dal talent scout di una grande squadra. Isabella sa di essere imbrogliata, si infuria e strepita, ma poi corre dietro all'uomo che ha appena insultato dicendo che sì, quei soldi li troverà, non c'è problema. A salvare lei, ma soprattutto il figlio da questa ossessione arriverà un uomo mite e un po' sfigato, uno sceneggiatore tv in debito con la vita ma in pace con se stesso e capace di ascolto.

Mancino naturale è l'istantanea di un ambiente di spietata competitività (solo il più eclatante, oggi, tra i tanti), in cui a farcela sono pochissimi ma chi ha anche un minimo di talento ci prova, spesso spinto da genitori che sui figli riflettono le loro frustrazioni, in una corsa al massacro le cui prime vittime sono i sentimenti e i desideri naturali dei giovani. Ma è anche un film pieno di battute e situazioni ironiche e divertenti (impossibile non ridere del metodo con cui Isabella vende i cibi surgelati ai bar) e soprattutto non arrogante, che mette in scena con semplicità uno spaccato di vita pieno di spunti di riflessione e ci conquista con la bravura dei suoi interpreti, a partire da Claudia Gerini, qua davvero iconica. La sua Isabella è un personaggio a 360 gradi, capace di farci rabbia e tenerezza insieme, farci ridere e commuovere, prova di un'attrice matura e misurata, perfettamente in grado di utilizzare il suo talento. Francesco Colella (Fabrizio, il vicino di casa) lo abbiamo conosciuto e apprezzato altrove e abbiamo la conferma che il cinema italiano, se lo saprà sfruttare, ha a disposizione un interprete poliedrico, con l'augurio che trovi sempre ruoli degni di quel che sa fare.

La scelta vincente di Alessio Perinelli per Paolo è che non è un professionista ma un ragazzo vero, bello e spontaneo come solo i suoi coetanei sanno essere. Massimo Ranieri è perfetto nei panni del personaggio del traffichino intermediario tra i sogni di Isabella e la realtà: con pochi tratti, fisici ed espressivi, disegna una figura umana che ha perso il senso della vergogna e che continua a navigare - anche con qualche profitto - in un mare che conosce come le sue tasche sformate. Intonati anche gli interpreti dei ruoli di supporto, tra cui Katia Ricciarelli nel ruolo della nonna vicentina. Al suo terzo film, Salvatore Allocca si segnala come un nome da tenere d'occhio. Sarebbe davvero un peccato se anche lui, come molti suoi colleghi, fosse costretto dallo stato di salute generale del cinema italiano a sprofondare nelle sabbie mobili delle fiction televisive, che assicurano almeno continuità lavorativa e, più che la realizzazione artistica, quella economica.