Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma arriverà al cinema per tre giorni ad ottobre Mahmood, il documentario di Giorgio Testi in cui il giovane artista si racconta. La recensione di Daniela Catelli.

30 anni possono sembrare pochi per raccontarsi in un film, ma Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, ha le idee chiare su quello che vuole fare e dire e ha scelto di mostrare in un documentario quella parte di sé e della sua vita che i testi delle canzoni per la loro sintesi non gli permettono di esprimere a pieno. Una storia, la sua, che inizia in un sobborgo di Milano, con un'infanzia normale, da bambino sempre sorridente ma sensibile, che nasconde anche a se stesso le cose che lo fanno soffrire. Cresciuto dalla giovane madre Anna Frau, dopo il ritorno in Egitto del padre, tra la vita milanese e le estati felici con la numerosa famiglia materna a Orosei, da giovanissimo scopre la passione per il canto e dopo molti tentativi – anche fallimentari, con le inevitabili porte sbattute in faccia – riesce con lo studio, il sacrificio e la voglia di conoscersi, a trovare la propria voce e conquistare in pochissimi anni le chart, il pubblico e la critica. Di questo ragazzo bello e un po' malinconico, dotato di un indubbio carisma e di un'intelligenza rara nel gestire la propria immagine, che si ami o meno la sua musica colpisce la sua voglia di esprimersi senza filtri, che è poi quella che si percepisce sul palco e che ha conquistato gli spettatori non solo italiani, che hanno affollato con entusiasmo le tappe del suo tour in Francia, Spagna e Inghilterra, dopo averlo conosciuto grazie a Sanremo e all'Eurovision.

Perché è quasi ipnotico vederlo prima del concerto, con l'aria tra il sonnolento e il demotivato, e osservare la sua trasformazione una volta di fronte al pubblico, tipica dell'”animale da palcoscenico” nato. Perché la musica ci accende e quando nasce da un luogo sincero parla un linguaggio universale e tocca l'animo di moltissimi, che ci si riconoscono e attraverso le parole altrui trovano il modo di esprimere il proprio vissuto. In questo senso, Mahmood è un vero artista: concentrato sul lavoro perché è la cosa che ama di più (oltre alla mamma, con la quale ha un rapporto quasi simbiotico e fraterno, sembra), personaggio al punto giusto, attento creatore di look di grande impatto ma dimentico della propria bellezza quasi da attore quando parla di sé, ricorda, dialoga con i colleghi e gli amici di sempre, ricordando il passato, come fa nel film con Carmen Consoli e con chi lo ha seguito all'inizio e lavora con lui oggi. Il regista Giorgio Testi sceglie, in accordo coi desideri del suo soggetto, una strada lineare e classica: non c'è dal punto di vista visivo dunque niente di particolarmente interessante o spettacolare in questo documentario, che tra filmini famigliari, interviste e dietro le quinte segue la tipica strada del viaggio dell'eroe.

Eppure questa scelta paga, perché non ci si annoia mai ad ascoltare questo ragazzo che ci auguriamo solo non sacrifichi al successo quello che al momento sembra stargli più a cuore, ovvero continuare a frequentare gli amici di sempre, che lo adorano, e i suoi simpaticissimi parenti sardi. Le buone premesse ci sono, perché se "Brividi", come dice Dardust, uno dei suoi più stretti collaboratori, gli ha permesso di tirar fuori il suo lato più empatico, dopo la rabbia di "Soldi", Mahmood si mostra consapevole del fatto che anche il passato è quello che ha creato la persona che è oggi. La sua è una storia di riscatto, di chi ha saputo superare le proprie difficoltà e reagire ai bulli che lo prendevano di mira da ragazzo, come ha raccontato altrove, senza abbassare la testa. E il tempo, l'impegno e le capacità alla fine gli hanno dato ragione. Il che, se ci pensiamo bene, è un bel messaggio per chi oggi pensa che basti un'apparizione in tv per diventare una star o vede gente di fatto famosa per non saper far niente. Lui almeno, Alessando, ci ha messo la faccia e ha raccolto quello che ha seminato con fatica, aiutato dalla necessaria fortuna e intuito nel trovare le persone e i collaboratori giusti che lo hanno accompagnato in un mondo che non è noto per la sua trasparenza. I fan ameranno questo docufilm che dà loro ampio spazio e per lui, come ha raccontato, il lavoro per farlo è stato quasi terapeutico, anche se è sul palco, com'è giusto, che continuerà a dare il meglio di sé.