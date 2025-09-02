L’Étranger: la recensione dell'adattamento di Camus diretto da François Ozon in concorso a Venezia

Un romanzo diventato un classico della letteratura viene nuovamente adattato al cinema da un coraggioso François Ozon con protagonista Benjamin Voisin. L’Étranger - Lo straniero è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Si aggira per Algeri un giovane uomo dall’aria indifferente e spesso annoiata. Una persona comune diventata iconica come il romanzo che ha raccontato il senso di estraneità con il mondo e la noia esistenziale come nessun altro. Meursault è il poco eroico protagonista de Lo straniero di Albert Camus, pubblicato nel 1942, ambientato nell’Algeria coloniale francese. L'adattamento di un classico della letteratura contemporanea, in cui un coraggioso e poliedrico autore come François Ozon si è avventurato, nonostante il riferimento incutesse timore, anche per la versione cinematografica di Visconti con Mastroianni.

“Ho ucciso un arabo”, è questa frase-confessione relativa a un gesto avvenuto in maniera inesplicabile da Meursault, come buona parte della sua vita e le sue azioni, a rappresentare probabilmente la scintilla che ha dato particolare interesse, e la possibilità di leggere la storia attraverso gli occhi di oggi, al regista francese. La convivenza in un paese multietnico e sempre più diviso e incapace di armonizzarsi.

Nelle anonime giornate di Algeri si insinua infatti con frequenza la complessa convivenza fra i coloni residenti, in molti casi da generazioni, fin dalla creazione dell’Algeria come dipartimento dello stato francese, i pieds-noirs, e gli arabi, se non i berberi dell’entroterra. Si notano le insegne che vietano l’ingresso in un bistrot “agli indigeni”, la polizia sembra avere un occhio più inclemente nei loro confronti, la convivenza inizia a farsi complessa.

Anche in questa storia la scintilla della violenza nasce fra francesi e algerini. Siamo nel 1938, il giovane trentenne protagonista vive una vita modesta, con un lavoro da piccolo impiegato da cui si allontana al massimo un paio di giorni per partecipare alle esequie della madre, ricoverata in una casa di riposo per anziani all’interno del paese. “È morta oggi, o forse era ieri”, è una delle frasi iconiche de Lo straniero, che rende bene lo stordimento esistenziale in cui vive Meursault, interpretato da uno dei pupilli di Ozon, Benjamin Voisin, lanciato come protagonista di Estate ’85, per cui è stato candidato ai César.

Appena tornato, il giorno dopo i funerali, inizia una relazione con una collega, la bella Marie (Rebecca Marder), riprendendo la via quotidiana, così come un rapporto malsano con un vicino, il violento Raymond, pappone con un giro di prostitute, il quale un giorno picchia la compagna, un’araba, scatenando l’ira vogliosa di vendetta dei suoi parenti. Proprio loro, su una spiaggia sotto il sole rovente, si avvicinano un giorno a Raymond, Marie e Meursault, e con un coltello in mano innescano un drammatico confronto che si concluderà poco dopo con l’uccisione di un giovane. Quello che sconvolge procura e magistrati, nella seconda parte del film, fra processo e carcere, è la glacialità di Meursault, che si tratti di fumarsi una sigaretta senza una lacrima davanti al feretro della madre morta, o di andare a vedere una commedia con Fernandel al cinema, il giorno dopo, come se niente fosse.

Lo straniero è il fedele adattamento di un classico la cui storia risuona ancora pienamente oggi, nobilitato dalla maestria di uno degli autori più interessanti del cinema francese, con una ricostruzione ben riuscita di quegli luoghi e di quegli anni, in un bianco e nero seducente. L’incapacità di classificare l’indifferenza a tutto del protagonista, la sua noia esistenziale e un delitto compiuto quasi come fosse estraneo a sé stesso, rappresentano ancora dinamiche che lasciano spiazzati e scatenano il dibattito. Così come il suo assumerne le conseguenze, senza difesa o ricerca di giustificazioni, la lucidità di una conoscenza precisa della sua realtà, che lo porta a non trovare una via di soddisfazione compatibile con la società. Un antieroe monade arreso a una convivenza impossibile con gli altri, anche con la donna che lo amava.