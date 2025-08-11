Lo spartito della vita: la recensione del film Orso d'Argento per la sceneggiatura

La vita, l'amore, la malattia e la morte raccontati, non senza ironia, nel film tedesco Lo spartito della vita, premiato a Berlino per la miglior sceneggiatura. Al cinema dall'11 settembre con Satine Cult. La recensione di Daniela Catelli.

Ogni volta che si parla di rapporti famigliari, salta fuori la celebre frase tratta da Anna Karenina “Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”, un must tra le citazioni di internet anche per chi probabilmente non ha mai letto il romanzo di Tolstoj. Ma è ad un altro scrittore russo, Anton Cechov, che si rifà semmai Lo spartito della vita, al suo prezioso mix spesso inestricabile di dramma e commedia, che tanto ci appassiona nelle sue pièce teatrali e nei suoi racconti. La vita, per il regista Matthias Glasner, è proprio questo: un luogo complicato, in cui le aspirazioni a volte si infrangono, i sogni svaniscono, la ricercata armonia lascia più spesso che no il posto a struggenti dissonanze e dove si può essere coniugi, figli e compagni, senza riuscire a sentire davvero nel profondo certi legami. Dal punto di vista cinematografico, l'ispirazione e l'omaggio del regista sono dichiaratamente al cinema di Ingmar Bergman, raramente conciliatorio, e soprattutto a Fanny e Alexander, la saga famigliare che a ogni Natale il protagonista Tom guarda come salvifica risposta alla propria infelicità (e la cui visione dovrà interrompere per “aiutare” l'amico suicida Bernard), facendo sua probabilmente la frase tratta da “Il sogno” di August Strindberg che la nonna legge ad Alexander: “Tutto può accadere, tutto è possibile e verosimile. Il tempo e lo spazio non esistono, l'immaginazione fila e tesse nuovi disegni”.

E' un film bellissimo e crudele, Lo spartito della vita, diviso in diversi capitoli che ci illustrano prima le storie della vecchiaia dei genitori: una madre un tempo forte e decisa, malata di tumore, che non riesce più a gestire il marito (e che ha per unica amica una vicina che si offre di lavorare per lei), e un padre afflitto da demenza senile che viene infine ricoverato in una struttura apposita, senza risparmiarci niente ma strappandoci anche qualche amara risata, per poi passare ai figli a loro volta troppo incasinati per rispondere alle necessità dei genitori. Tom è un affermato direttore d'orchestra che sta per dirigere la composizione di un amico depresso e autodistruttivo, alle cui prove tormentate assistiamo. Vive con una musicista ma non fa coppia con lei e fa da mezzo padre a una figlia non sua, come richiesto da una ex che non vuole avere niente a che fare col vero genitore biologico della bambina. Alla fine troverà il modo di visitare il proprio, che pur vivendo ormai in un altro mondo, lo riconoscerà e sembrerà felice della sua presenza, e di presenziare al suo funerale, mentre della figlia, Ellen, alcolizzata e autodistruttiva, sapremo solo dopo. Si può essere ribelli volutamente, sembra dirci il personaggio di lei, nella consapevolezza di essere quella più amata e su cui erano riposte più aspettative. Ci si può consapevolmente buttare in storie sbagliate, fare lavori noiosi (assistente alla poltrona di un dentista), sacrificare i propri talenti quasi per dispetto.

Nelle tre ore di durata del film non ci si annoia mai, ma si partecipa con attenzione alle vite di questa che, come dice la trama ufficiale, da tempo non è più una famiglia. Ma chi si aspettasse un ravvicinamento di sorta tra i protagonisti, nonostante il finale a modo suo lieto (o comunque aperto alla vita), resterà deluso. Non c'è qua la retorica dei buoni sentimenti, non si intraprende la via del perdono, si constata semplicemente che ci si può anche non amare, tra parenti stretti, dirselo e continuare a vivere. Certo Tom ha dalla sua la musica, mentre Ellen ha sacrificato il suo dono, ma alla fine in questa storia non ci sono vincitori, solo persone che prendono strade diverse e si portano dietro il loro carico di dolori e sentimenti, tra cui non sembra trovare posto il rimorso. Nel film assistiamo a tre funerali e due nascite, ma soprattutto all'idea sottintesa ad ogni impresa ed esistenza umana, destinate (auspicabilmente non l'arte) a terminare con la nostra morte terrena.

Il film in originale si intitola Sterben, morire, come la composizione di Bernard che prelude al suo addio volontario alla vita. Nonostante tutto, però, Lo spartito della vita (bel titolo dell'edizione italiana) non è un film deprimente: scorre come una partitura sinfonica (le belle musiche sono tutte eseguite dal vivo dall'orchestra), come la vita, coi suoi scherzi e le sue fughe, i suoi adagio e i suoi requiem. Coi momenti buffi e le tragedie, il dolore e il piacere, l'amore e il tradimento. Talmente pieno di cose e di temi che è difficile rendergli giustizia con una recensione. Certo, non è un film che possa piacere a tutti, ma solo a chi è disposto a farsi trasportare da un viaggio così brutalmente onesto che lo induce a ripensare anche ai propri sentimenti e ai suoi rapporti coi famigliari e i genitori. Eccezionali tutti gli attori, dal già noto Lars Eidinger, con la sua bella faccia angelica, agli interpreti dei genitori e della sorella, che più che recitare dei personaggi sembrano viverli. Premiato con l'Orso d'Argento per la sceneggiatura al festival di Berlino e da numerosi altri riconoscimenti, Lo spartito della vita è uno di quei film che ci riportano ad un'epoca in cui il cinema non aveva paura di andare controcorrente e di affrontare a muso duro anche argomenti delicati, e per questo lo consigliamo di cuore a chiunque voglia vedere qualcosa di diverso e imprevedibile, che metta in discussione le proprie certezze.