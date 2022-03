Lizzy e Red - Amici per sempre è una piccola preziosa favola di animazione in stop-motion, basata su un libro per bambini, dal sapore coraggioso. La nostra recensione.

La topolina Lizzy, avendo perso il babbo per colpa di una vecchia volpe, vuole a tutti i costi mostrarsi spavalda, tanto da provocare la giovane volpe Red: dopo un inseguimento nessuno esce però vincitore dalla forzata sfida. Travolti da un'auto, Lizzy e Red finiscono insieme nel paradiso degli animali, dove transiteranno ancora alle prese con i propri limiti caratteriali, costretti a collaborare per trovare una pace assai particolare nell'eternità.

Tenendo presente la leggendaria propensione fiabesca e favolistica dell'animazione ceca, sin dai tempi dei pupazzi di Jiří Trnka (1912-1969), passando per le opere surrealiste e inquietanti di Jan Švankmajer e quelle più recenti di Jiří Barta, Lizzy e Red - Amici per sempre è un bello scatto di tradizione nazionale. Questo film in stop-motion è inoltre una coproduzione tra Repubblica Ceca e Francia, e il suo gusto favolistico, con quel look, riporta la mente agli albori dei lungometraggi realizzati con questa tecnica, come Una volpe a corte (1937) di Ladislas Starevich, che girò in Francia un lavoro ancora oggi considerato tra i capolavori del cinema a passo uno.

Un preambolo storico per suggerirvi che l'anima di Lizzy e Red, diretto a quattro mani da Jan Bubenicek e Denise Grimmová, non è solo nel libro per bambini di Iva Prochazkova da cui proviene la storia (inedito in Italia): è proprio in una poetica antica che sposa la cupezza con la dolcezza, l'umorismo con una morale commovente che guarda a Esopo, usando l'animale parlante per suscitare riflessioni umane. A livello tecnico, nonostante la produzione non sfoggi tecniche sofisticate come le bocche costruite sui fonemi di una britannica Aardman, la stop-motion è precisa e gentile, con un allestimento scenico ricco ed evocativo: grande sarebbe il desiderio di guardare da vicino questi set, di stringere in mano questi pupazzi.

Il coraggio del film sta nell'abbracciare una narrazione rivolta all'infanzia ma costruita sul tema della morte, del senso dell'esistenza e dell'aldilà, tematiche tanto impegnative che un loro trattamento leggero potrebbe suonare stonato. È evidente però come i registi e l'autrice del volume originale mirino proprio a porsi a livello dei bambini, cercando (e trovando!) la commozione proprio nelle risposte più immediate e istintive di fronte ai misteri che per un adulto diventano insondabili. Fantasia e metafora vanno a braccetto, e le "prove" che Lizzy e Red affrontano nel Parco dei Divertimenti del Paradiso ("Il Paradiso nel Paradiso!") servono a loro per liberare le proprie anime dai pesi, ma a noi come sprone a confrontarci con gli stessi problemi adesso. Qui. Prima di passare a miglior vita. Da questo punto di vista, la riflessione sulla forza di Red e quella sul coraggio di Lizzy sono quasi didattici, a patto che il genitore che accompagni i piccoli al cinema sia pronto a ragionare con loro su quello che hanno visto.

Quella di Lizzy e Red - Amici per sempre è una religiosità trasversale (con un finale inusuale per le religioni occidentali). Proprio per questo è anche una buona occasione per aprirsi a un senso del sacro essenziale, non legato a uno specifico credo: appaga quel desiderio di trascendenza al quale, a differenza degli altri animali, come esseri umani non possiamo sottrarci. Grandi e piccoli possono trovare di che consolarsi per qualsiasi perdita, in nome di valori, affetti e princìpi che sono in grado di sopravvivere al nostro veloce passaggio nel mondo.