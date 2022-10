Life (Is) Not a Game ci porta con la street artist romana Laika in un viaggio dalle sue opere più famose alla Bosnia sulle rotte dei migranti in un documentario presentata alla Festa del cinema di Roma. La recensione di Daniela Catelli.

Gli street artist sembrano rappresentare sempre sdi più, oggi, la coscienza della nostra società. Le loro opere spesso geniali, folgoranti, dolorose e dissacranti hanno spesso vita breve (prolungata fortunatamente dalla tecnologia e dai social), si appropriano di spazi dove è vietato l'attacchinaggio, in blitz notturni che hanno tutto il sapore di un'incursione in terre nemiche, colorano muri maltrattati e crepati, non recuperati dalla cosmesi del superbonus. A volte sono semplici firme, altre volte murales e poster, come quelli, famosissimi, di Laika, la giovane artista romana emersa da pochi anni, che hanno colpito moltissimo la gente e i media, non solo nazionali. Life is (Not) a Game è un documentario dedicato a lei, che non è ovviamente una biografia (la sua identità è segreta, nascosta da una maschera di grande effetto, iconica quasi come quella di Guy Fawkes di V per Vendetta), ma più un film militante che la accompagna nei suoi blitz e ce la mostra all'opera nel suo “covo”, raccontandoci gli ultimi due anni orribili che abbiamo vissuto, attraverso il suo sguardo acuto e la sua crescente insofferenza per quello che succede nel mondo.

“L'abbraccio” è forse la sua creazione più famosa, che mostra Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso dalla polizia egiziana, ancora senza giustizia, mentre tiene tra le braccia Patrick Zaky, all'epoca ancora ingiustamente detenuto, e lo rassicura dicendogli “stavolta andrà tutto bene”, un'opera comparsa prima (per ben 2 volte) sui muri dell'ambasciata egiziana di Roma e poi a Bologna, la città dove il giovane egiziano studiava. Poi arriva la pandemia con i primi episodi di razzismo, dettati dalla paura, verso la comunità cinese. All'improvviso, al primo diffondersi della notizia dei casi di Wuhan, i ristoranti e i negozi della comunità si svuotano. E Laika crea “Jesuispasunvirus”, dove sotto la maschera c'è Sonia, la ristoratrice di un notissimo locale all'Esquilino frequentato anche dai vip dello spettacolo. E poi i medici cubani che arrivano ad aiutare nei nostri ospedali, Virginia Raggi in assetto antisommossa sui muri di San Lorenzo dopo lo sgombero dell'esperienza virtuosa del Cinema Palazzo, il razzismo dei social attaccato su un lungo poster orizzontale senza oscurare i nomi dei leoni da tastiera, ma anche momenti più (amaramente) umoristici come il Presidente Mattarella che, rieletto, corre dietro al camion dei traslochi.

Fino al giorno in cui Laika, che prende il nome dalla povera cagnetta spedita nello spazio dai russi nel 1954, incrociato con una celebre marca tedesca di macchine fotografiche e obiettivi, decide di fare un passo oltre e andare a portare la sua arte, la sua testimonianza e la sua rabbia là dove la gente soffre, dove i migranti, in Croazia, vengono respinti, buttati nudi nel fiume gelato, bastonati e torturati. Dove i campi profughi vengono bruciati e ogni tentativo di attraversare la frontiera si chiama “gioco” e ci sono "giocatori" che ne hanno già fatti decine, pagando, per superare gli ostacoli che li separano dalla meta e ogni volta devono ripartire da capo. In case fatiscenti, nel gelo dell'inverno, Laika lascia il suo segno, attacca i poster sugli alberi e arriva poi in Polonia, dove gli esuli ucraini vengono accolti e gli altri ricacciati indietro, verso la morte, mentre tutti o quasi si girano dall'altra parte. È questo il futuro che vogliamo per l'umanità e per noi tutti? Come dice Banksy, “Un muro è un'arma molto potente”. Un'arma che non uccide ma può portare sotto gli occhi di tutti attraverso una forma d'arte sintetica ed estremamente efficace quello che viene rimosso, ignorato o dimenticato. Life Is (Not) a Game sposa l'estetica da guerriglia dall'artista per portarci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi, che assomigliano a quelli dei tanti artisti urbani che colorano le nostre città, facendoci al tempo stesso pensare. Ed è questo, probabilmente, a fare oggi più paura.