Presentato alla Festa del Cinema di Roma, e in streaming su Prime Video dal 1° novembre, questo film che racconta le gesta criminali e non di un celebre rapinatore francese degli anni Ottanta. La recensione di Libre di Federico Gironi.

Siamo sempre lì, alle stesse vecchie storie e figure: il bandito carismatico e affascinante, anarchico, libertino e libertario; la bella, bellissima pupa del gangster, affascinata, pazza di lui, ma a un certo punto pure incline a dire basta, e preoccupata per le sorti del suo amore; il poliziotto alle calcagna del criminale, che vede come un rivale, magari perfino una minaccia da fermare, ma per il quale non riesce a nascondere una certa quale ammirazione.

La storia - vera e solo in parte romanzata - di Bruno Sulak, terrore di supermercati e gioiellerie francesi tra la fine degli anni Settanta e la metà degli Ottanta, non è che possa dirsi particolarmente originale. Anzi, l’impressione è che Mélanie Laurent - regista e pure sceneggiatrice, assieme a Christophe Deslandes - abbia volutamente giocato con gli stereotipi in questione.

L’attenzione, infatti, è posto in maniera assai marcata sulla dimensione da “Arsene Lupin del Novecento” di questo personaggio, che ruba più per il gusto di farlo che per danaro, cui piace considerarsi un elemento critico e distruttivo di una struttura sociale ingiusta, che ama la sua donna di un amore dolce e passionale come sentire il vento sulla pelle.





Fin qui, nulla di strano, nulla di notevole, tutto normale: il ritratto di un criminale romantico e gentile, che non usa la pistola ma seduce con i modi, lo sguardo, la strafottenza.

Laurent azzecca in primissimo luogo il cast: Lucas Bravo, belloccio e dolcemente sfrontato, funziona benissimo nel ruolo di Bruno, e al suo fianco è una notevole scoperta quella di Lea Luce Busato, una che viene dal teatro ma che ha un volto bellissimo e magnetico perfetto per il cinema. Ma, oltre ai ruoli di contorno, lì dove la regista azzecca volto e caratterizzazione del personaggio è nel ruolo di Georges Moréas, il poliziotto a capo dell'anticrimine di Parigi, sempre a caccia di Sulak e poi, alla fine, diventato romanziere. Laurent affida il ruolo a Yvan Attal, che ne fa una figura stropicciata alla Colombo, con solo un pelo di ruvidità in più ma altrettanta ironia e pure una buona dose di fatalismo.

Dalla somma tra scrittura e interpretazione, a un occhio un po’ disincantato Moréas è non solo il personaggio più carismatico del film, ma di sicuro, nel suo arco di trasformazione, nel suo duplice guardare a Sulak con rimprovero e ammirazione, quello più interessante e simpatico.

Forse, quasi, il suo vero protagonista.





Una cosa che però distingue Libre da molti prodotti analoghi, è sicuramente uno stile visivo meno piatto e standardizzato rispetto a quanto siamo abituati a vedere.

Fin dall’inizio, Mélanie Laurent impone al suo film immagini nelle quali, in alternanza con momenti più tradizionali, la macchina da presa si muove nevosa, a mano, gioca con primi e primissimi piani, coi dettagli, e anche nel montaggio c’è qualcosa di più di un semplice e lineare assemblaggio.

Considerato questo, e il messaggio “rivoluzionario” e anarchico dell’idealista Sulak, la sua sfrontatezza e la sua dolcezza, l’accento forte che nel film è messo sulla sua storia d’amore appassionata e travagliata con la Annie della bella Busato, potrebbe quasi sembrare che Laurent abbia osato richiamare implicitamente il cinema del primo Godard, quello di Fino all’ultimo respiro, Bande à part e Pierrot le Fou. Se così è, che a un certo punto si citi Bebel, Jean-Paul Belmondo, non appare certo un caso.

Nessun accenno, invece, all’altra grande icona maschile del cinema francese, Alain Delon, e in particolare al figlio Anthony, che pare di Sulak fu amico e che venne arrestato al volante di una BMW rubata al cui interno c’era un’arma usata per farlo evadere dal carcere.