Una madre e due figlie in un'estate in Corsica che le riconnette con il passato famigliare e con le atmosfere e i ricordi del padre morto anni prima. Le retour segna il ritorno di Catherine Corsini in concorso a Cannes. La recensione di Mauro Donzelli.

Una madre, francese di origine africana, e due figlie. Le vediamo lasciare di tutta fretta la Corsica in nave, salvo vederle tornare a distanza di quindici anni, quando le figlie, Jessica e Farah, hanno ormai 15 e 18 anni. Il titolo ci suggerisce moto di ritorno, Le retour, all’interno della dinamica di una famiglia dalle duplici radici, messa di fronte a un’isola particolare e abituata da secoli a rivendicare la sua diversità dal continente: la Corsica. È la protagonista nascosta del film di Catherine Corsini accanto al padre - è lui che viene da quella terra - morto in un incidente stradale molti anni prima. La madre, Khédidja, riporta le figlie nel corso di un’estate in cui presta servizio in una villa di una ricca famiglia parigina in vacanza in riva al mare.

A piccoli passi ricostruiamo la lacerazione in cerca di sutura di questo terzetto di protagoniste, che colgono l’occasione per ritrovarsi come non accade nella quotidianità, mentre la più grande, appena ammessa alla prestigiosa Sciences Po, rappresenta in pieno il profilo della figlia studiosa e dall’avvenire promettente. La sorella piccola, invece, è poco interessata agli studi, vivace e sboccata. Rappresentano, insomma, da una parte l’omologazione alla “società dei bianchi" della migrazione di seconda generazione, dall’altra uno spirito ribelle che fatica a integrarsi in quella che vede come una comunità ipocrita e respingente. Il razzismo è senza’altro uno dei temi di questa storia, declinato soprattutto nella prima parte e nelle due varianti: quello becero di qualche giovane del luogo ancora legato a slogan usurati come “tornatene al paese tuo”, ma anche quello più sotterraneo della borghesia di sinistra dal portafoglio gonfio, rappresentata dal capofamiglia che ha chiesto a Khédidja di occuparsi dei figli.

Ma siamo ben lontani da aver esaurito i temi affrontati, affastellati uno via l’altro dalla Corsini, con alterne fortune. Dalle radici e le origini all’elaborazione di un lutto, passando per la spina dorsale che attraversa tutta la storia, quella di una famiglia costruita sull’equilibrio precario di bugie e anni di silenzio. Il passato è ingombrante e pronto a esplodere, nella “solita” estate che cambierà per sempre la vita dei protagonisti. La Corsini è abituata a una messa in scena viscerale, a posare il suo sguardo sulla carnalità dei suoi personaggi. E in questo territorio regala alcuni momenti convincenti nel delineare i rapporti fra le tre donne, ma anche fra loro e alcuni abitanti del luogo che avranno un ruolo cruciale. Risulta meno abile, e dotata di grazia, quando lavora con le assenze, con i ricordi, cercando una fluidità naturalistica alla Kechiche, senza però avere la capacità di unire leggerezza e inevitabilità, percorrendo per tappe didascaliche che sanno di costruito, facendo percepire i fili che muovono le azioni dei personaggi, incapaci di vivere in pieno di vita propria.

Le retour accumula molte deviazioni, prevedibili, regalando tuttavia un ritratto triplice non certo disprezzabile di generazioni in cerca di un difficile dialogo. Rimane però una sensazione di già visto altrove, un peccato alla luce del lodevole tentativo di mettere in rilievo personaggi spesso lasciati ai margini del racconto cinematografico. Un viaggio nobilitato però dalla carica vitale e dall’energia, ma anche dalla malinconia, del terzetto di protagoniste.