Presentato alle Giornate degli Autori il documentario di Annalena Benini e Francesco Piccolo sulla poeta morta lo scorso anno. Arriverà al cinema con Fandango il 14 settembre, e a novembre verrà trasmesso su Rai 3.

Annalena Benini è una giornalista e scrittrice. Pubblica romanzi, scrive di libri e cultura per il Foglio, è anche quella che si è inventata e che dirige Review, l’ottimo mensile culturale di quel quotidiano, e è succeduta a Nicola Lagioia alla direzione del Salone del Libro di Torino.

Francesco Piccolo è scrittore (premiato con lo Strega e non solo) e sceneggiatore (premiato col David, e non solo, editorialista, autore televisivo.

Annalena Benini e Francesco Piccolo, per farla breve, sono due persone che si guadagnano da vivere con le parole, e incidentalmente sono anche tra quelle che, in Italia, le parole le sanno usare meglio.

Non sorprende allora che come autori di Le mie poesie non cambieranno il mondo - più che un semplice documentario, un (auto)ritratto libero e affettuoso della loro amica Patrizia Cavalli - sembrino voler costantemente mettere le parole, le parole di Patrizia, al primo posto. Prima ancora delle immagini.

Scelta anticinematografica? No. Sì. Forse.

Non è importante.

Quello che è importante, nel loro film, è quello che Patrizia dice, e ancor più forse come lo dice. Un come che non avrebbe avuto lo stesso effetto se semplicemente - passatemi l’avverbio approssimato - Benini e Piccolo avessero trascritto quello che di sé e della sua storia e della sua vita e della sua poesia Cavalli racconta.

Perché la dimensione performativa del racconto di Patrizia Cavalli ha un ruolo importante nel racconto stesso, e Benini e Piccolo lo sanno bene. Sanno bene che, nel contesto di un mondo sempre più privo di senso del tono, la sfumatura verbale qui è fondamentale.

La questione - come ha fatto notare Guia Soncini in un suo articolo su Linkiesta - non riguarda tanto la poesia in sé, quei momenti in cui, in vari spezzoni di repertorio, in Le mie poesie non cambieranno il mondo Patrizia Cavalli recita le sue opere. Riguarda quello che racconta a questi due tizi che stanno a casa sua, che la seguono, la accompagnano per strada, e che le fanno domande e la stanno a sentire.

Riguarda il modo libero, ironico, privo di inibizioni con cui Patrizia Cavalli parla a loro e a noi che siamo spettatori davanti a uno schermo. In quel modo inconfondibile che è lo stesso che si rintraccia nella sua poesia. Che è, in tutto e per tutto, la sua poesia.

Molti i momenti memorabili, le parole e le frasi pronunciate da Patrizia Cavalli da segnarsi su un quadernino, le sfumature quasi anti-letterarie e anti-intellettuali che molti tromboni di casa nostra dovrebbero mandare a memoria.

A me son rimaste impresse le sue parole sulla gelosia, sull’amore, su Roma. Il racconto dell’ansia provata quando Natalia Ginzburg le chiese di leggere le sue poesie, e Patrizia temeva non tanto il giudizio letterario, ma quello sulla persona, perché Natalia non le chiese “fammi vedere come scrivi”, ma “come sei”, e Patrizia temeva di essere espulsa dal circolo della sua amicizia.

Alla fine di un film tutto sulla parola, che quasi si potrebbe ascoltare e basta (ma si perderebbe l’espressività tutt’altro che secondaria del volto di Cavalli), Benini e Piccolo trovano poi anche l’immagine forte e incisiva (decisiva) per chiudere, con Patrizia che si ferma, uscendo da casa, abbagliata dalla luce del sole.

Simbolismo ovvio, ma forte, e tutto sommato molto coerente con quello che non è solo un racconto, ma un omaggio affettuoso e commosso.