Una commedia Netflix Original piena d'azione e sorellanza, Le Ladre è l'adattamento di un fumetto diretto da Mélanie Laurent, anche protagonista insieme a Adèle Exarchopoulos e Isabelle Adjani. La recensione di Mauro Donzelli.

Due donne, in cima a una montagna, fra i boschi. Nel pieno dell’azione, inseguite dai droni. È così che incontriamo le protagoniste di un crime spietato? Anche, ma soprattutto due ladre su commissione che affrontano la professione e le missioni (a pagamento) affidate con un disincanto che supera l’ironia tagliente per sfociare in spassosi dialoghi. Sono Le ladre, belle e toste, sono Carole (Mélanie Laurent, qui anche in veste di regista, per la settima volta) e Alex (Adèle Exarchopoulos), ma soprattutto sono le migliori sul mercato. Il pericolo non le spaventa, duettano in allegria e ridacchiano in serenità via auricolare anche durante appostamenti pericolosi, confidando sulle abilità sul terreno.

La loro M è Marraine, che vuol dire madrina, una sofisticata e spietata Isabelle Adjani, che ha lanciato nel mondo del furto a livelli alti molti anni prima Carole, la più matura delle due. Non ne possono più, però, di continuare con un lavoro che ha i suoi aspetti usuranti, sarebbe forse il caso di passare a una routine vagamente più serena: per Carole magari quel figlio che sembrerebbe non poter più avere, e per Alex superare il vizio di innamorarsi con frequenza autolesionista dell’uomo sbagliato, ignorando “le spie di allarme”.

Ma siamo pur sempre in una storia piuttosto classica, per cui l’archetipo dell’ultimo colpo prima di ritirarsi e mettere la testa a posto, orto e station wagon incluse, si affaccia inevitabile. Ultima missione che le porta in Corsica per rubare un quadro da valore inestimabile. Con in dote una nuova risorsa, pilota per svicolare in fuga, Sam (Manon Bresch), che inizialmente viene vista con evidente scetticismo e una buona dose di nonnismo da Alex. Se le tre scioglieranno i nodi di incomprensione in nome di una sorellanza molto spinta, quello che sembrava un piano agile agile per avviarsi senza scossoni alla pensione ovviamente si complicherà. A proposito di sorellanza, c’è una bella energia fra le protagoniste de Le ladre, un film di donne senza che si debba giustificare per questo, che presenta una visione molto contemporanea della famiglia e delle scelte al di là delle convenzioni. Come ha detto Mélanie Laurent, “volevo che fossimo sexy per noi, in rapporto al nostro sguardo, non quello degli uomini”.

Uno sguardo laico e credibile sulla famiglia che si sceglie, sulle priorità che si vivono e non si subiscono, in un film che non regala niente di rivoluzionario ma trasmette un divertimento sincero, alcune sequenze ben scritte e spassose (anche grazie a un comico extra lusso - cantante e molto altro - come Philippe Katerine), e tre interpreti convincenti e carismatiche. A partire da Adèle Exarchopoulos, sempre più impeccabile nelle scelte e nei suoi ruoli, che conferma qui doti da fuoriclasse della commedia, senza fronzoli e con tempi giusti.

Progetto voluto con grande entusiasmo da Laurent, che conferma un eclettismo da autrice che l’ha portata a storie così diverse come Respire, Galveston e il precedente Il ballo delle pazze, per arrivare a questo divertissement Netflix Original, declinazione di femminismo molto diverso, che si segue come un piacevole intermezzo in leggerezza, senza troppe pretese, tratto dal graphic novel La grande odalisca (2012), scritto da Florent Ruppert e Jérôme Mulot e illustrato da Bastien Vivès.